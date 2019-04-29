ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несколько интересных фактов о Северной Корее: голодающее население и 12 тысяч долларов за побег из страны

30.04.2019 07:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня в открытом доступе есть не так уж и много информации о Северной Корее. Однако некоторые факты даже о такой закрытой стране все же становятся известны мировой общественности, сообщает Новости Украины – From-UA.



Сегодня о Северной Корее известно не так уж и много, поскольку эта страна наглухо закрылась от внешнего мира. Впрочем, некоторые факты журналистам все даже удается узнать. Например, в настоящее время более 40 процентов населения страны не может нормально питаться. Ситуация с продовольствием стала критической еще в 90-е годы прошлого столетия, и с тех пор существенных изменений в лучшую сторону так и не произошло. Также рядовому жителю КНДР недоступен полноценный Интернет. Зато запасы полезных ископаемых на территории страны оценивают в огромную сумму - от 6 до 10 триллионов долларов. Как и в любом другом коммунистическом государстве, в Северной Корее есть 2 экономики - государственная и подпольная. 

Северокорейские хакеры похитили, в общей сложности, 670 миллионов долларов, причем, в эту сумму включена и украденная криптовалюта. Кроме того, правительство Северной Кореи ежегодно зарабатывает до 50 миллионов долларов на разного рода нелегальной деятельности - подделке долларов, торговле наркотиками, и так далее. Чтобы сбежать из страны, сегодня нужно заплатить посредникам от 12 до 17 тысяч долларов, тогда как годовая зарплата среднестатистического жителя КНДР составляет 2 тысячи долларов. Напомним, ранее представители компании Daimler заявили, что не поставляют свои автомобили в Северную Корею.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в открытом доступе есть не так уж и много информации о Северной Корее. Однако некоторые факты даже о такой закрытой стране все же становятся известны...
 
Новости дня
Новости разные
 
За и Против: стоит ли делать покупки в иностранных интернет-магазинах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика