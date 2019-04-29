Несколько интересных фактов о Северной Корее: голодающее население и 12 тысяч долларов за побег из страны









Сегодня о Северной Корее известно не так уж и много, поскольку эта страна наглухо закрылась от внешнего мира. Впрочем, некоторые факты журналистам все даже удается узнать. Например, в настоящее время более 40 процентов населения страны не может нормально питаться. Ситуация с продовольствием стала критической еще в 90-е годы прошлого столетия, и с тех пор существенных изменений в лучшую сторону так и не произошло. Также рядовому жителю КНДР недоступен полноценный Интернет. Зато запасы полезных ископаемых на территории страны оценивают в огромную сумму - от 6 до 10 триллионов долларов. Как и в любом другом коммунистическом государстве, в Северной Корее есть 2 экономики - государственная и подпольная.





Северокорейские хакеры похитили, в общей сложности, 670 миллионов долларов, причем, в эту сумму включена и украденная крипто валюта . Кроме того, правительство Северной Кореи ежегодно зарабатывает до 50 миллионов долларов на разного рода нелегальной деятельности - подделке долларов, торговле наркотиками, и так далее. Чтобы сбежать из страны, сегодня нужно заплатить посредникам от 12 до 17 тысяч долларов, тогда как годовая зарплата среднестатистического жителя КНДР составляет 2 тысячи долларов. Напомним, ранее представители компании Daimler заявили, что не поставляют свои автомобили в Северную Корею.



