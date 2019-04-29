Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по развитию экспорта

Документ вносит некоторые изменения в указ № 534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)", их цель – повысить эффективность экспорта белорусских товаров и увеличить объемы их поставки за границу.





Так, в частности, теперь Банк развития при кредитовании экспорта сможет выдавать несколько видов кредитов:





- краткосрочные экспортные (до года) нерезидентам и лизинговым организациям – резидентам республики – для оплаты всей стоимости экспортного контракта





- экспортные кредиты нерезидентам – для оплаты затрат на ввоз белорусской продукции в страну контрагента-нерезидента (уплата сборов, налогов и других платежей); нерезидентам и белорусским лизинговым компаниям – для возмещения взносов при страховании экспортных рисков с поддержкой государства





Кроме того, в рамках дедолларизации установлено, что расчеты по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой государства, которые заключаются с "Белэксимгарантом", будут проводиться только в рублях, как и выдача бюджетных ссуд для выплаты возмещений по таким договорам.