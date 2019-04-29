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Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по развитию экспорта

30.04.2019 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены дополнительные меры для развития экспорта продукции, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ вносит некоторые изменения в указ № 534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)", их цель – повысить эффективность экспорта белорусских товаров и увеличить объемы их поставки за границу.

Так, в частности, теперь Банк развития при кредитовании экспорта сможет выдавать несколько видов кредитов:

- краткосрочные экспортные (до года) нерезидентам и лизинговым организациям – резидентам республики – для оплаты всей стоимости экспортного контракта

- экспортные кредиты нерезидентам – для оплаты затрат на ввоз белорусской продукции в страну контрагента-нерезидента (уплата сборов, налогов и других платежей); нерезидентам и белорусским лизинговым компаниям – для возмещения взносов при страховании экспортных рисков с поддержкой государства

Кроме того, в рамках дедолларизации установлено, что расчеты по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой государства, которые заключаются с "Белэксимгарантом", будут проводиться только в рублях, как и выдача бюджетных ссуд для выплаты возмещений по таким договорам.
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены дополнительные меры для развития экспорта продукции, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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