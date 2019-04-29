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Тело пропавшего 2 месяца назад молодого жителя Мяделя найдено в лесу

30.04.2019 07:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тело пропавшего более двух месяцев назад жителя Мяделя найдено в лесу в Вилейском районе, сообщила "Региональная газета".

Мужчина бесследно исчез 15 февраля: он ушел со своей дачи в деревне Талуть, расположенной на Вилейщине, и пропал. Поисками 28-летнего гражданина занимались сотрудники РОВД, а также волонтеры ПСО "Ангел".

Как пишет газета, тело пропавшего было обнаружено в лесном массиве 26 апреля – у деревни Стебараки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по факту проверку, причины смерти жителя Мяделя устанавливаются.

 
 
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Тело пропавшего более двух месяцев назад жителя Мяделя найдено в лесу в Вилейском районе, сообщила "Региональная газета".
 
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