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Тело пропавшего 2 месяца назад молодого жителя Мяделя найдено в лесу
Источник материала: Партизан
Тело пропавшего более двух месяцев назад жителя Мяделя найдено в лесу в Вилейском районе, сообщила
Мужчина бесследно исчез 15 февраля: он ушел со своей дачи в деревне Талуть, расположенной на Вилейщине, и пропал. Поисками 28-летнего гражданина занимались сотрудники РОВД, а также волонтеры ПСО "Ангел".
Как пишет газета, тело пропавшего было обнаружено в лесном массиве 26 апреля – у деревни Стебараки.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по факту проверку, причины смерти жителя Мяделя устанавливаются.
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Тело пропавшего более двух месяцев назад жителя Мяделя найдено в лесу в Вилейском районе, сообщила "Региональная газета".
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