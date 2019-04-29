Тело пропавшего 2 месяца назад молодого жителя Мяделя найдено в лесу

Мужчина бесследно исчез 15 февраля: он ушел со своей дачи в деревне Талуть, расположенной на Вилейщине, и пропал. Поисками 28-летнего гражданина занимались сотрудники РОВД, а также волонтеры ПСО "Ангел".





Как пишет газета, тело пропавшего было обнаружено в лесном массиве 26 апреля – у деревни Стебараки.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по факту проверку, причины смерти жителя Мяделя устанавливаются.



