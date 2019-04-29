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«Не хотелось, чтобы дома утратили исторический колорит». В Осмоловке красят и ремонтируют фасады

30.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осмоловке красят дома и ремонтируют фасады. Большой проект продолжается уже второй сезон, к концу мая дома в квартале приобретут вид, приближенный к историческому.


Перекрашивать дома в Осмоловке начали в прошлом году: тогда обновили фасады 23 зданий, в этом году с наступлением тепла взялись еще за 16. Всего в квартале 39 домов, так что единый вид приобретет вся застройка.

— Мы их не просто перекрашиваем, а ремонтируем фасады, подшивки, где необходимо — кровли, — рассказала TUT.BY замначальника производственного отдела ЖКХ Центрального района Минска Альбина Куцеволова.


Закончить работу в квартале должны уже скоро — в двадцатых числах мая.

Архитектор-реставратор научно-проектного центра «Рестабилис» Роман Забелло еще в прошлом году объяснял, что у зданий в квартале будет сложный цвет: основной — золотистый, элементы декора — светлая охра.

Реставраторы «Рестабилис» на общественных началах подключались к выбору цвета для Осмоловки. Сейчас Роман Забелло подробнее рассказал, зачем.

— По закону работы на объектах со статусом историко-культурной ценности должны проводиться под надзором аттестованного руководителя. Так как у домов Осмоловки нет такого статуса, то работа реставраторов здесь была не предусмотрена. Но мы болеем за этот квартал и нам не хотелось, чтобы он утратил свой исторический вид. Да, мы проводили только визуальный осмотр: раскрывали слои штукатурки, осматривали следы предыдущих покрасок.

Если бы работа над Осмоловкой велась как над историко-культурной ценностью, тогда удалось бы провести более глубокие исследования, когда образцы подвергают физико-химическому анализу.


— Здесь же пришлось опираться на натурные исследования и наш опыт — известно, какие после войны использовались материалы, краски, каким был принцип расколировки фасадов. Подтверждается и старыми черно-белыми фотографиями, что выступающие элементы на домах в Осмоловке выделялись более светлым цветом.

Роман Забелло добавляет: до того, как реставраторы взялись за исследования, им самим, как и, наверное, многим минчанам, казалось, что все дома Осмоловки — желто-белые.

— На деле оказалось, что особой системы там в наше время уже не было: один дом был покрашен полностью в желтый, другой — полностью в розовый. Где-то был выделен декор, где-то нет. Мы смогли исследовать 13 зданий. Вышло, что на всех исторически основным цветом был золотистый, декор — светлым. Оттенок подбирали по многократным выкраскам, чтобы он максимально соответствовал историческому.

Исследуя цвета зданий, важно не перепутать первоначальные окрасочные слои со слоями грунтовки и более поздних ремонтов.

Для покраски домов в Осмоловке используют силикатную, а не акриловую краску. Акриловая краска не позволяет стенам «дышать», что ведет к их разрушению.







— К тому же, акриловая краска очень быстро выгорает, она недолговечная. Посмотрите на вазы на проспекте. В прошлом году все ругались, что они ярко-желтые, а прошел один сезон — и краска местами уже сильно выгорела.

Реставратор считает, что восстановленный исторический колорит подчеркнет ценность застройки.

— Значимость кварталов Осмоловки как ансамбля типовых послевоенных домов многим специалистам понятна давно — им не надо было дополнительно доказывать, что это ценно и красиво. Но в сознании многих горожан эти дома были «неаккуратными бараками». Когда закончатся работы, кварталы приобретут более единый, ухоженный вид — надеемся, их ценность станет более понятной уже для более широкого круга людей.


Осмоловка — два квартала за Оперным театром. Это двухэтажные дома, построенные сразу после войны. На протяжении нескольких лет местные жители боролись за то, чтобы их сохранили, а району придали статус историко-культурной ценности.

Историко-культурной ценностью Осмоловка не стала, однако попала в охранную зону соседней застройки, которая такой ценностью является. Это означает, что строить новые здания в квартале можно, но двухэтажки должны сохранить свой аутентичный облик.

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Теги: Минск
 
 
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