«Я не представляю, как можно захотеть такого мужика?» Мнение о мужчинах, которым нравится делать макияж

Источник материала: Tut.by

Анна Златковская погрузилась в мир ютьюб-каналов и инстаграм-аккаунтов, владельцы которых — мужчины, которые красятся лучше, чем мы с вами. Увиденное произвело на нее впечатление, которое не скроет ни один консилер.

Оставим в покое артистов, геев и века, когда мужчины пудрили панталоны, кудри и щеки. Поговорим о современных мужчинах, которые исходя из новомодных тенденций могут потеснить твою косметичку на туалетном столике.

Просмотрев ютьюб-каналы, в которых мальчики с бородатыми лицами рассказывают, как правильно наносить консилер и СС-кремы на грубую, но такую ранимую мужскую кожу, я поняла, что впервые радуюсь своему возрасту и тому, что родилась в каменном веке, когда любой адекватный мужик не видел разницы между пудрой и тональным кремом.



Фото: @thegabrielzamora

Жизнь сейчас стала протекать в двух параллельных вселенных, одна из которых — фото- и видеоконтент. Видимо поэтому инстамальчики стремятся хорошо выглядеть, иначе соцсети нечем будет заполнять. Синяки под глазами, неровный тон кожи — все это камера ловит мгновенно. Внешняя красота стала мощным посылом личной успешности. Говоря простым языком: а что ты хотела, если жизнь сейчас — сплошная картинка?..

— Милая, ты не видела мою тушь для ресниц? — кричит с утра возлюбленный.

— Неа, возьми мою, она с подкручивающим эффектом, но, думаю, ничего страшного!

Простите, но я к такому не готова. Мама всегда говорила, что в мужчине главное — это интеллект. И женщинам тоже советовала пользоваться им почаще, а косметикой — поменьше. Мол, мы часто забиваем свою голову ерундой, и все эти страдания по поводу «ах, я вышла из дома, а у меня личико не припудрено» считала признаком инфантильности и закомплексованности.

Фото: @mannymua733

Глядя на некоторых знакомых, которые не могли выйти в булочную без мейкапа, я соглашалась с мамой: все-таки быть красивой и сходить с ума — это разные вещи. Такая зависимость от мнения окружающих однозначно выльется тем еще неврозом: не дай бог кто-то заскочит к тебе домой без предупреждения — а ты там с голым лицом сидишь.

И вот, пожалуйста, пока я пытаюсь разобраться, в чем разница между консилером, хайлатером и праймером, мальчики уже тыкают в монитор яйцевидным спонжем, рассказывая о его преимуществах перед плоским! Но и это еще не все, они «скульптурируют лицо, делая скулы и убирая щеки» — это цитата.

Если раньше мужчина заезжал на твою территорию с банальным набором: носки, трусы, рубашка, бритва и лосьон, то теперь он еще и косметичку прихватит. Кто раньше встал, того и зеркало, так получается?

Конечно, это та самая пресловутая игра в равноправие. Дамы не бреют ноги, мальчики красят скулы — все верно, что тут такого, мы за свободу самовыражения. Но я лично женщина архаичная, мне нравится, когда мужчина хвастается своей коллекцией отверток и набором бит, а не хайлатером и гелем для бровей. Мне трудно представить, что мужик, который разбирается в том, как правильно скульптурировать лицо, способен убить мамонта, ой, простите, прибить гвоздь. Если мужчина начинает переживать, что у него несимметричные бровки или слишком выпуклые щечки, запасаясь арсеналом гримера-визажиста, то невольно задумаешься, а не описается ли он от страха, если на носу у него выскочит прыщ? О драке с хулиганами говорить вообще не приходится, мейкап потечет.

Раньше ухоженный мужчина — это тот, который надел чистые носки и рубашку. Сегодня — тот, кто накрасился.

Теперь на подушке останутся следы не только твоего тональника, но и его, если вдруг уснули и забыли снять макияж. Можно уснуть с мужчиной со скулами, а поутру выяснить, что он тот еще бульдог, ибо в совершенстве овладел техникой скульптурирования. Господи, я не знаю, как вы, а мне страшно становится от того, что однажды такой мачо ткнет в мое лицо и скажет: «Ты переборщила с хайлатером, детка, дай я тебя научу».

Конечно, еще Пушкин писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Но я не представляю, как можно захотеть мужчину, который выпячивает губки, чтобы правильно выделить скулы. Мне как-то ближе мужик, который смотрится в зеркало раз в день, чтобы побриться и почистить зубы.

Он, может, и возьмет мой увлажняющий крем из-за сухости кожи после зимы или закрасит моим консилером синяк, который ему поставили на тренировке по боксу, но на этом макияж заканчивается.

Мне ближе тот, для кого внешность — всего лишь генетическая данность, а единственно верное украшение — интеллект и внутренний мир. Такой не станет предъявлять претензии к девушке, если у нее из-за недосыпа круги под глазами, неидеальная кожа да бровки вразлет. Ведь очевидно: если у парня в арсенале кисти, спонжи и пухлая косметичка, не стоит надеяться, что твоя естественная красота его впечатлит. «Держи ВВ-крем, малышка, и больше с такой кожей на свидание не приходи»!

Нет, простите, я к такому не готова. Пусть лучше мужчины пропадают в гаражах, чем в ванной, матируя свои лица.

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