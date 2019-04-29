Молодежный автопробег свяжет 75 героических мест Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Областной молодежный автопробег "75 героических мест Брестчины" пройдет 4 мая в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист Брестского областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.



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Молодежные автоколонны стартуют в одно время в каждом районе. Маршруты, по которым они проедут, включают по четыре знаковых места, где проходили важные трагические и героические события Великой Отечественной войны. Среди них мемориальные комплексы "Здитовская оборона", "Партизанам Полесья", "Хованщина", Пинское гетто, Бронная гора, братские могилы, мемориалы сожженным деревням и места массового уничтожения мирного населения.

Участниками мероприятия станут 160 человек - преимущественно это представители работающей молодежи. Планируется, что к 13 часам делегации от районов встретятся в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". С собой они привезут землю с 75 героических мест, которую передадут работникам мемориала. Состоится торжественный митинг, к Вечному огню будут возложены цветы. Мероприятие завершится солдатским привалом и концертом на госпитальном острове.

С собой участники автопробега увезут 19 лампадок, зажженных от Вечного огня мемориального комплекса. По инициативе сотрудников управления внутренних дел облисполкома священный огонь будет доставлен в места, где захоронены погибшие милиционеры.

Организаторами автопробега выступают Брестская областная организация ОО "БРСМ" и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома при поддержке управления внутренних дел облисполкома и воинской части 92616. Мероприятие проводится в рамках республиканских патриотических проектов "Цветы Великой Победы" и "Беларусь Помнит!"