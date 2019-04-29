«5 лет назад все было очень даже хорошо». Хэнлон - о том, видит ли себя у руля сборной Беларуси на ЧМ-2021 в Минске

Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон, ныне возглавляющий венгерский «Мишкольц», в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, может ли представить себя вновь у руля белорусской национальной команды, признался, что его удивил прошлогодний вылет из элитного дивизиона и оценил тренерские способности Эдуарда Занковца.



Глен Хэнлон. Фото: hokej.cz

— Планируете следить за турниром в Нур-Султане?

— По мере возможности буду смотреть все матчи. К баталиям в дивизионе 1А у меня такой же интерес, как и к элите, — ведь там выступают сборные Беларуси и Венгрии. Болею и за тех, и за других — пусть обе команды пробьются в компанию сильнейших.

— Удивил ли вас прошлогодний вылет белорусов?

— Конечно. Но вообще скажу так: в мире есть шесть-семь топ-сборных, а за их спиной может произойти все что угодно. Уверен, хоккеисты вашей сборной настроены вернуться в элиту.

— Когда под вашим руководством команда заняла седьмое место на домашнем чемпионате мира-2014, могли ли представить, что скоро ситуация так ухудшится?

— Пять лет назад все было очень даже хорошо. Единственным плохим знаком было то, что сборные младших возрастов не могли закрепиться в топ-дивизионах — это важный аспект. К 2014-му Беларусь добилась прогресса: увеличилось число качественных тренеров, хоккейных школ, улучшилась работа с молодежью. И сейчас я уверен, что ваша сборная вернется в элиту и будет расти. У нее замечательные болельщики, и буду рад видеть новые победы команды.

— В 2021 году чемпионат мира вновь пройдет в Минске. Можете представить, что вас опять пригласят тренировать нашу сборную?

— Нет. Надеюсь, нынешний коуч (Андрей Сидоренко) сохранит к тому времени свой пост. Не хочется видеть, как рулевого меняют. А если не он, то, надеюсь, национальную команду возглавит другой белорус, с которым я вместе работал или же которого тренировал в вашей стране. Такова жизнь… Но я хотел бы приехать через два года в Беларусь как обычный болельщик. Поболеть за вашу команду, насладиться замечательной хоккейной атмосферой в компании людей, которых знаю и уважаю. Однако это будет потом. Сейчас же еще раз хочу пожелать белорусской команде удачи на чемпионате мира в Нур-Султане.

— Вы знакомы с бывшим динамовским тренером Горди Дуайером?

— Нет, никогда с ним не разговаривал. Слышал только, что он очень позитивный человек и хорошо относится к людям.

— А есть ли в Беларуси люди, с которыми поддерживаете связь?

— Эдуард Занковец. Мы много лет работали вместе. Это один из лучших тренеров, которых я когда-либо встречал. Консультируюсь с ним по поводу систем игры, присылаю хоккейные видеоклипы — мне всегда интересно его мнение. Уверен, в следующем сезоне Занковец добьется успеха в санкт-петербургском «Динамо», выступающем в ВХЛ. Мы с ним вообще хорошие друзья, общаемся не только по хоккейным делам. Также контактирую со Славой Киселевым. Это первый человек, которого я в свое время встретил в Беларуси, и он по-прежнему мой друг. Сейчас Слава — хоккейный агент и благодаря многочисленным связям много делает для своих клиентов. Иногда звоню ему по поводу игроков — может, у Киселева есть кто-нибудь на примете для «Мишкольца».