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Минэнерго России отвело 4 дня на поступление чистой нефти на белорусские НПЗ

30.04.2019 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чистая нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре 2-3 мая, сообщили в Минэнерго

Как разъяснили в ведомстве, около 17:00 мск в понедельник экспортная нефть, соответствующая технологическим стандартам, достигла российско-белорусской границы. Исходя из этого в Минэнерго предположили, что на НПЗ в Мозыре (Гомельская область) ее получат 2-3 мая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В ведомстве подчеркнули, что нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая.

Днем 29 апреля представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал о том, что качественная нефть по трубопроводу «Дружба» достигла диспетчерской станции «Унеча» в Брянской области, граничащей с Беларусью.

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Беларуси и Польши.


 
Теги: Минск
 
 
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Чистая нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре 2-3 мая, сообщили в Минэнерго
 
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