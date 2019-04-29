Минэнерго России отвело 4 дня на поступление чистой нефти на белорусские НПЗ

РБК . Как разъяснили в ведомстве, около 17:00 мск в понедельник экспортная нефть, соответствующая технологическим стандартам, достигла российско-белорусской границы. Исходя из этого в Минэнерго предположили, что на НПЗ в Мозыре (Гомельская область) ее получат 2-3 мая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в





В ведомстве подчеркнули, что нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая.





Днем 29 апреля представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал о том, что качественная нефть по трубопроводу «Дружба» достигла диспетчерской станции «Унеча» в Брянской области, граничащей с Беларусью.





26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Беларуси и Польши.



