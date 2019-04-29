Вернут ли задержанного гендиректора? На «Витебскмясомолпроме» ждут новостей от президента

— Пока никто нам не звонил и не писал, закончилась проверка в отношении Валерия Касперовича или еще продолжается. Ждем дальше, надеемся на лучшее, — сообщили в администрации предприятия.





Напомним, коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора, что под его руководством сотрудники трех предприятий: «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Валерий Касперович сейчас в СИЗО. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения.





Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.





— Если он не был задержан с поличным в момент получения взятки, то будет освобожден из-под стражи, если будет доказано, что был задержан с поличным, тогда будет отвечать по закону, — так 5 апреля передали содержание разговора с Кочановой на «Витебскмясомолпроме».









Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, не получили.





— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил oфициальный представитель СК Сергей Кабакович.





28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.



