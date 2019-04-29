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Задержан гендиректор «Белтелекома»

30.04.2019 09:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Задержан гендиректор «Белтелекома»

Генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан правоохранительными органами.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на четыре источника.

Причиной задержания они называют коррупцию. Его задержали примерно неделю назад.

КГБ информацию о задержании не подтверждает и не опровергает. Мобильный Сиводедова недоступен. Последний раз он заходил в viber 19 апреля.

Сергей Сиводедов родился в 1966 году в Докшицком районе Витебской области. В 1988 году окончил Минский радиотехнический институт, а в 2010 году – Академию управления при президенте. Пришел в «Белтелеком» в 1995 году. В должности гендиректора работает с 2014 года.

 
 
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Генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан правоохранительными органами.
 
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