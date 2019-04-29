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Задержан гендиректор «Белтелекома»
30.04.2019 09:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан правоохранительными органами.
Об этом сообщает
Причиной задержания они называют коррупцию. Его задержали примерно неделю назад.
КГБ информацию о задержании не подтверждает и не опровергает. Мобильный Сиводедова недоступен. Последний раз он заходил в viber 19 апреля.
Сергей Сиводедов родился в 1966 году в Докшицком районе Витебской области. В 1988 году окончил Минский радиотехнический институт, а в 2010 году – Академию управления при президенте. Пришел в «Белтелеком» в 1995 году. В должности гендиректора работает с 2014 года.
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Генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан правоохранительными органами.
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