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В майские выходные общественный транспорт Минска меняет режим работы

30.04.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В майские выходные общественный транспорт Минска меняет режим работы
Фото из открытых источников

1 мая автобусы и троллейбусы будут ходить по графику воскресенья, трамваи - по графику выходного дня. 

Работа маршрутов городского пассажирского транспорта 4 мая и 11 мая будет организована, как в будни.

5 и 6 мая троллейбусные маршруты переведены на график субботнего дня, автобусные - воскресного, трамвайные маршруты - график выходного дня.

С 7 по 9 мая троллейбусы и автобусы будут ходить по графику воскресных дней, трамваи - по графику выходного, сообщает БЕЛТА

В майские выходные общественный транспорт Минска меняет режим работы
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В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 6 мая отменяется работа автобусных маршрутов № 76Э, № 83Э, № 89Э, № 114С, № 125, № 151Э.
 
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