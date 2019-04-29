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В майские выходные общественный транспорт Минска меняет режим работы
30.04.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
1 мая автобусы и троллейбусы будут ходить по графику воскресенья, трамваи - по графику выходного дня.
Работа маршрутов городского пассажирского транспорта 4 мая и 11 мая будет организована, как в будни.
5 и 6 мая троллейбусные маршруты переведены на график субботнего дня, автобусные - воскресного, трамвайные маршруты - график выходного дня.
С 7 по 9 мая троллейбусы и автобусы будут ходить по графику воскресных дней, трамваи - по графику выходного, сообщает
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В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 6 мая отменяется работа автобусных маршрутов № 76Э, № 83Э, № 89Э, № 114С, № 125, № 151Э.
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