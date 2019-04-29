В майские выходные общественный транспорт Минска меняет режим работы

1 мая автобусы и троллейбусы будут ходить по графику воскресенья, трамваи - по графику выходного дня.

Работа маршрутов городского пассажирского транспорта 4 мая и 11 мая будет организована, как в будни.

5 и 6 мая троллейбусные маршруты переведены на график субботнего дня, автобусные - воскресного, трамвайные маршруты - график выходного дня.

С 7 по 9 мая троллейбусы и автобусы будут ходить по графику воскресных дней, трамваи - по графику выходного, сообщает БЕЛТА .

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