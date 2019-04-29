Как будут работать отделения «Белпочты» в праздничные дни

«Белпочта» обнародовала график работы в майские праздники.

В праздничные дни 1, 7 и 9 мая будут работать только дежурные отделения почтовой связи. 6 и 8 мая отделения будут работать по стандартному графику, сообщает пресс-служба РУП «Белпочта» .

О режиме работы также можно узнать в cаll-центре «Белпочты» по номеру 154.

1, 7 и 9 мая он будет работать с 9.00 до 17.00, 6 и 8 мая - с 9.00 до 20.00.

