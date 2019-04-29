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В Минске «заминировали» аэропорт и еще ряд объектов
Источник материала: БДГ
Накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал о минировании трех важных объектов.
Злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал.
По тревоге были подняты все экстренные службы, работали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, проводилась эвакуация граждан на указанных целях «минерами».
Также были усилены меры безопасности, в том числе на прилегающих территориях.
Информация о минировании не подтвердилась.
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Накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал о минировании трех важных объектов. Злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт...
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