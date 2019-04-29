В Минске «заминировали» аэропорт и еще ряд объектов

Накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал о минировании трех важных объектов.

Злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал.

По тревоге были подняты все экстренные службы, работали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, проводилась эвакуация граждан на указанных целях «минерами».

Также были усилены меры безопасности, в том числе на прилегающих территориях.

Информация о минировании не подтвердилась.