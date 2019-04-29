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В Минске «заминировали» аэропорт и еще ряд объектов

30.04.2019 09:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал о минировании трех важных объектов.

Злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал.

По тревоге были подняты все экстренные службы, работали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, проводилась эвакуация граждан на указанных целях «минерами».

Также были усилены меры безопасности, в том числе на прилегающих территориях.

Информация о минировании не подтвердилась.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал о минировании трех важных объектов. Злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт...
 
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