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В Пинске откроется KFC

30.04.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Ресторан сети быстрого питания KFC откроется на территории большого «Евроопта» в Пинске.

  В конце марта оттуда съехала пиццерия «ПрестоПицца». Освободившееся место займет компания «БелФудСервис», владеющая франшизой KFC в Беларуси. Как сообщила заведующий магазином «Евроопт» по улице Партизанской Елена Янушкевич, данная компания заключила с ООО «Евроторг» договор на аренду пустующих площадей. Вскоре там приступят к ремонту помещения. А, вероятно, летом пинчане смогут попробовать продукцию известной сети ресторанов быстрого обслуживания, специализирующейся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса.

  Справка «ПВ»

  KFC (Kentucky Fried Chicken - «Жареный цыплёнок из Кентукки») - международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы.

  KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. Компания была основана предпринимателем Харландом Сандерсом, начавшим продавать блюда из жареной курицы во времена Великой депрессии. 
Первый ресторан быстрого обслуживания KFC был открыт в Беларуси в октябре 2015 года.

  Елена ЖУК

 
 
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  Ресторан сети быстрого питания KFC откроется на территории большого «Евроопта» в Пинске.   В конце марта оттуда съехала пиццерия «ПрестоПицца». Освободившееся...
 
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