В Пинске откроется KFC

Источник материала: Пинский Вестник

Ресторан сети быстрого питания KFC откроется на территории большого «Евроопта» в Пинске.



В конце марта оттуда съехала пиццерия «ПрестоПицца». Освободившееся место займет компания «БелФудСервис», владеющая франшизой KFC в Беларуси. Как сообщила заведующий магазином «Евроопт» по улице Партизанской Елена Янушкевич, данная компания заключила с ООО «Евроторг» договор на аренду пустующих площадей. Вскоре там приступят к ремонту помещения. А, вероятно, летом пинчане смогут попробовать продукцию известной сети ресторанов быстрого обслуживания, специализирующейся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса.



Справка «ПВ»



KFC (Kentucky Fried Chicken - «Жареный цыплёнок из Кентукки») - международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы.



KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. Компания была основана предпринимателем Харландом Сандерсом, начавшим продавать блюда из жареной курицы во времена Великой депрессии.

Первый ресторан быстрого обслуживания KFC был открыт в Беларуси в октябре 2015 года.



Елена ЖУК