Белорусов зовут пробежать 200 тысяч километров в помощь детям

Источник материала: Tut.by

Одновременно с II Европейскими играми в Беларуси стартует пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom — «Европейские забеги». За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 тысяч километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Как участвовать: любой желающий помочь детям может бегать с 12 мая по 30 июня в удобное для себя время, фиксировать свои беговые результаты при помощи фитнес-приложений и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

Участники акции будут бежать в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем станут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. Бенефициарами акции «Европейские забеги» станут Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит 200 000 рублей — по 100 000 рублей каждому бенефициару.

Особенностью «Европейских забегов» станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты «Пламя мира», а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

«Европейские забеги» #velcombegom в этом году посетят каждый регион страны вместе с этапами эстафеты «Пламя мира»: старт намечен на 12 мая в Бресте, затем эстафета перейдет в Гродно, где этап эстафеты пройдет 18 мая. В Витебской области старт эстафеты намечен на 24 мая, в Могилевской — 30 мая, в Гомельской — 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках «Европейских забегов» Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom — те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

Акция «Европейские забеги» проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.