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Вот так повезло! В столицу Казахстана вернулась зима
Источник материала: Партизан
В казахстанскую столицу снова вернулась зима - температура опустилась ниже нуля, астанчане получили оповещения о порывах ветра до 20 м/сек и опасности гололеда.
В городе повалил мокрый снег - морозный ветер добавляет неприятных ощущений. На улицу невозможно выйти без зонтика, который легко гнется под порывами ветра.
В городе объявлено штормовое предупреждение об опасности гололеда. Термометры показывают минус 2 градуса, прогноз погоды добавляет: "По ощущениям - минус 5".
После обеда прогнозируют потепление до +3...+5 градусов, ночью снова похолодает до 0...-1 градуса.
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В казахстанскую столицу снова вернулась зима - температура опустилась ниже нуля, астанчане получили оповещения о порывах ветра до 20 м/сек и опасности гололеда.
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