Вот так повезло! В столицу Казахстана вернулась зима

В городе повалил мокрый снег - морозный ветер добавляет неприятных ощущений. На улицу невозможно выйти без зонтика, который легко гнется под порывами ветра.









В городе объявлено штормовое предупреждение об опасности гололеда. Термометры показывают минус 2 градуса, прогноз погоды добавляет: "По ощущениям - минус 5".





После обеда прогнозируют потепление до +3...+5 градусов, ночью снова похолодает до 0...-1 градуса.



