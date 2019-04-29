Долгосрочный прогноз: сколько будут стоить доллар и евро к концу года?









По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, курс доллара к белорусскому рублю может вырасти до 2,15 рубля за $1, евро – до 2,50 рубля за 1 евро, а российского рубля – до 3,35 белорусского за 100 российских рублей.





При этом он подчеркнул, что возможные серьезные колебания на внешних валютных рынках могут внести существенные коррективы в этот прогноз.





онлайн-конференции на сайте БелТА. Белорусский рубль с начала этого года устойчиво укрепляется к доллару и евро. Доллар за это время подешевел примерно на 3%, а евро – почти на 5%, российский рубль укрепился к белорусскому рублю более чем на 5%, отметил Вадим Иосуб во времяна сайте БелТА.





Он пояснил, что заметные колебания отдельных валют связаны с внешними факторами, и прежде всего с активным укреплением российского рубля к доллару и евро.





«В ближайшей перспективе, пока растут цены на нефть, и в отсутствие новых санкций в отношении России, эта тенденция может продолжиться. А значит, доллар и евро имеют все шансы и дальше снижаться к белорусскому рублю», – сказал эксперт.





Инфляция в Беларуси немного замедлится

В ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет замедляться, а к концу года может составить 5-5,5%, полагает старший аналитик компании «Альпари Евразия».





По мнению Вадима Иосуба, пик инфляции, скорее всего, был пройден в феврале.





«Если посмотреть на сезонность инфляции прошлых лет, можно предположить, что вплоть до августа она будет замедляться, а с начала осени опять пойдет в рост», – отметил эксперт.





По его словам, вполне достижима цель Нацбанка и правительства ограничить инфляцию в пределах 5% против 5,6% по 2018 году.





При этом он допускает, что из-за возможных неблагоприятных внешних факторов и роста цен на услуги, регулируемые государством, уровень инфляции к концу года может оказаться немного выше – в пределах 5-5,5%.







