ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долгосрочный прогноз: сколько будут стоить доллар и евро к концу года?

30.04.2019 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси к концу 2019 года иностранные валюты могут подорожать.



По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, курс доллара к белорусскому рублю может вырасти до 2,15 рубля за $1, евро – до 2,50 рубля за 1 евро, а российского рубля – до 3,35 белорусского за 100 российских рублей.

При этом он подчеркнул, что возможные серьезные колебания на внешних валютных рынках могут внести существенные коррективы в этот прогноз.

Белорусский рубль с начала этого года устойчиво укрепляется к доллару и евро. Доллар за это время подешевел примерно на 3%, а евро – почти на 5%, российский рубль укрепился к белорусскому рублю более чем на 5%, отметил Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БелТА.

Он пояснил, что заметные колебания отдельных валют связаны с внешними факторами, и прежде всего с активным укреплением российского рубля к доллару и евро.

«В ближайшей перспективе, пока растут цены на нефть, и в отсутствие новых санкций в отношении России, эта тенденция может продолжиться. А значит, доллар и евро имеют все шансы и дальше снижаться к белорусскому рублю», – сказал эксперт.

Инфляция в Беларуси немного замедлится

В ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет замедляться, а к концу года может составить 5-5,5%, полагает старший аналитик компании «Альпари Евразия».

По мнению Вадима Иосуба, пик инфляции, скорее всего, был пройден в феврале.

«Если посмотреть на сезонность инфляции прошлых лет, можно предположить, что вплоть до августа она будет замедляться, а с начала осени опять пойдет в рост», – отметил эксперт.

По его словам, вполне достижима цель Нацбанка и правительства ограничить инфляцию в пределах 5% против 5,6% по 2018 году.

При этом он допускает, что из-за возможных неблагоприятных внешних факторов и роста цен на услуги, регулируемые государством, уровень инфляции к концу года может оказаться немного выше – в пределах 5-5,5%.



 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси к концу 2019 года иностранные валюты могут подорожать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гейм, сет, матч. Какие фильмы посмотреть о большом теннисе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика