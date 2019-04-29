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Ермошина тоже ставила на Порошенко. Победа Зеленского ее удивила

30.04.2019 10:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину удивила победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.



Об этом она заявила в интервью БелаПАН.

По словам Ермошиной, она не ожидала такого исхода избирательной кампании, когда принимала участие в наблюдении за первым туром голосования в Украине. 

«В определенном плане итог украинских выборов удивил. Я не думала, что безоглядно такое количество граждан Украины отдаст голоса Зеленскому и что в обществе существует такой запрос на перемены. Потому что в ходе наблюдения мы общались с разными людьми и, может быть, так совпало, но казалось, что у господина Порошенко достаточно много сторонников», — пояснила глава ЦИК.

Ранее Ермошина заявляла журналистам, что у нее остались «самые позитивные впечатления» от наблюдения за первым туром президентских выборов в Украине. Избирательную кампанию в соседней стране она назвала безукоризненной, но при этом заявила, что ничего не взяла бы из украинского опыта для использования в Беларуси. 

«Это совершенно уже другие традиции. У нас нет такого количества профессиональных людей, которые смогли бы организовать те процедуры, которые прописаны», — сказала тогда Ермошина.


Напомним, Лукашенко также прогнозировал победу на выборах в Украине Петра Порошенко. 

«После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — сказал Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом».

Комментируя мнение о том, что голосование за Зеленского многими оценивается как протестное, Лукашенко тогда отметил: 

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. (…) Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет».


 
 
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Председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину удивила победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.
 
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