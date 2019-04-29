Ермошина тоже ставила на Порошенко. Победа Зеленского ее удивила









БелаПАН . Об этом она заявила в интервью





По словам Ермошиной, она не ожидала такого исхода избирательной кампании, когда принимала участие в наблюдении за первым туром голосования в Украине.





«В определенном плане итог украинских выборов удивил. Я не думала, что безоглядно такое количество граждан Украины отдаст голоса Зеленскому и что в обществе существует такой запрос на перемены. Потому что в ходе наблюдения мы общались с разными людьми и, может быть, так совпало, но казалось, что у господина Порошенко достаточно много сторонников», — пояснила глава ЦИК.





Ранее Ермошина заявляла журналистам, что у нее остались «самые позитивные впечатления» от наблюдения за первым туром президентских выборов в Украине. Избирательную кампанию в соседней стране она назвала безукоризненной, но при этом заявила, что ничего не взяла бы из украинского опыта для использования в Беларуси.





«Это совершенно уже другие традиции. У нас нет такого количества профессиональных людей, которые смогли бы организовать те процедуры, которые прописаны», — сказала тогда Ермошина.









Напомним, Лукашенко также прогнозировал победу на выборах в Украине Петра Порошенко.





«После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — сказал Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом».





Комментируя мнение о том, что голосование за Зеленского многими оценивается как протестное, Лукашенко тогда отметил:





«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. (…) Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет».



