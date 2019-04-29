В Лиде нетрезвый спортсмен из России избил сторожа, который пришел его успокаивать. Парень задержится в Беларуси до суда

lidanews.by . 21 апреля около 02.30 в административном здании стадиона «Старт» он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры избил сторожа, местного жителя, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, сообщает





Как выяснилось, парень – спортсмен, проживал в одном из гостиничных номеров и, отметив праздник с помощью спиртного, решил похулиганить. Сторож оказался «крайним», успокаивая разбуянившегося спортсмена, но силы, понятное дело, были неравны.





Теперь россиянину грозит белорусский суд, который может выбрать одно из наказаний – общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.