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В Лиде нетрезвый спортсмен из России избил сторожа, который пришел его успокаивать. Парень задержится в Беларуси до суда
Источник материала: Партизан
Прокуратурой Лидского района возбуждено уголовное дело по ст.153 УК РБ «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» в отношении 22-летнего гражданина России.
21 апреля около 02.30 в административном здании стадиона «Старт» он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры избил сторожа, местного жителя, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, сообщает
Как выяснилось, парень – спортсмен, проживал в одном из гостиничных номеров и, отметив праздник с помощью спиртного, решил похулиганить. Сторож оказался «крайним», успокаивая разбуянившегося спортсмена, но силы, понятное дело, были неравны.
Теперь россиянину грозит белорусский суд, который может выбрать одно из наказаний – общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.
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В Лиде нетрезвый спортсмен из России избил сторожа, который пришел его успокаивать. Парень задержится в Беларуси до суда
Прокуратурой Лидского района возбуждено уголовное дело по ст.153 УК РБ «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» в отношении 22-летнего гражданина...
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