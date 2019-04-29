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В Лиде нетрезвый спортсмен из России избил сторожа, который пришел его успокаивать. Парень задержится в Беларуси до суда

30.04.2019 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратурой Лидского района возбуждено уголовное дело по ст.153 УК РБ «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» в отношении 22-летнего гражданина России.

21 апреля около 02.30 в административном здании стадиона «Старт» он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры избил сторожа, местного жителя, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, сообщает lidanews.by.

Как выяснилось, парень – спортсмен, проживал в одном из гостиничных номеров и, отметив праздник с помощью спиртного, решил похулиганить. Сторож оказался «крайним», успокаивая разбуянившегося спортсмена, но силы, понятное дело, были неравны.

Теперь россиянину грозит белорусский суд, который может выбрать одно из наказаний – общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

 
 
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Прокуратурой Лидского района возбуждено уголовное дело по ст.153 УК РБ «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» в отношении 22-летнего гражданина...
 
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