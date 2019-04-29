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Первомай не для всех. В регионах запрещают праздновать даже в разрешенных местах

30.04.2019 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский горисполком не дал разрешение на празднование Первомая в городском парке Жилибера. Причина банальна: в этот день здесь запланирован ряд других культурных мероприятий, посвященных Празднику труда.





Кто и когда их запланировал - неизвестно. Заявку на пикет подавали активисты из ОГП Николай Соляник и Павел Драчев 16 апреля.

Брестский горисполком запретил проведение 1 мая митинга против аккумуляторного завода. Он планировался на площадке у сцены в Парке воинов-интернационалистов, которая определена местной властью как постоянное место для массовых мероприятий. Об этом сообщает Белорусское Радио Рация. 

Горисполком также проинформировал, что 26 апреля заявителям митинга "Брестчане против свинца" был дан и отправлен по почте ответ, в котором сообщалось, что проведение 1 мая митинга не допускается в связи с проведением в указанном месте запланированного ранее мероприятия (посвящена Празднику труда и 115- летию профсоюзного движения в Беларуси).


Похожая ситуация и в Могилеве. Как пишет правозащитный журнал mspring.online, Могилевский горисполком уведомил заявителей пикета Алексея Колчина, Бориса Бухеля и Александра Буракова о том, что они не смогут с помощью плакатов и транспарантов «выразить чувства по поводу свободы собраний в Беларуси» 1 мая.

- Мы подавали сообщение на разрешенное место для массовых мероприятий - стадион по улице Челюскинцев. Были готовы оплатить все услуги - милицию, «скорую», коммунальщиков, но власти любезно нам сообщили, что в это время там как раз проходит футбольный турнир, - рассказал Александр Бураков.

Ранее на эту же дату уведомление на проведение пикета подавали политики Олег Аксенов и Владимир Шанцев. Им также сообщили, что из-за футбольного турнира массового мероприятия не получится.

Ранее сообщалось, что от акции на 1 мая отказались и независимые профсоюзы. Белорусская конфедерация демократических профсоюзов решила в 2019 году отказаться от проведения уличных акций на 1 мая - Международный день солидарности трудящихся. 

Отказ от акций подтвердил председатель Конфедерации Александр Ярошук. Причина - требование властей оплатить услуги сотрудников милиции по охране общественного порядка во время мероприятия.

 
Теги: Могилев
 
 
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Гродненский горисполком не дал разрешение на празднование Первомая в городском парке Жилибера. Причина банальна: в этот день здесь запланирован ряд других...
 
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