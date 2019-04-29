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В Жлобинском районе мужчина ночь просидел в 4-метровой яме

30.04.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Мормоль Жлобинского района 50-летний мужчина упал в 4-метровую яму, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.



Сообщение от фельдшера с просьбой поднять человека на поверхность поступило в службу спасения утром 29 апреля. Как выяснилось, 50-летний мужчина 28 апреля около 22.00 возвращался домой от родственников из соседней деревни Александров. 

"В темное время суток возле подстанции не заметил вырытую яму и упал в нее. Размеры ямы 6х6 глубиной 4 м. Вокруг была натянута оградительная лента. У мужчины не было мобильной связи. Только утром следующего дня его обнаружили родственники", - рассказала Ксения Шингирей. 

Работники МЧС достали человека из ямы и передали медикам. С предварительным диагнозом "закрытый перелом правого бедра" пострадавшего госпитализировали в райбольницу.

 
 
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В деревне Мормоль Жлобинского района 50-летний мужчина упал в 4-метровую яму, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного...
 
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