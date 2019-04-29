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Как выглядит коттедж в Дроздах арестованного Втюрина

30.04.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина возбуждено уголовное дело.
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В подобных ситуациях силовики налагают арест на имущество подозреваемых, чтобы родственники не успели продать недвижимость.

Андрей Втюрин в 2011 году получил участок на улице Вербной в «Дроздах-2» — элитном квартале на окраине Минска, где живет лукашенковская номенклатура. На этом месте была деревня Веснинка.

Через дорогу от Втюрина живет глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, а ближайшие соседи — руководитель «Белкоопсоюза», бывший вице-премьер Валерий Иванов и художник Владимир Зинкевич.


Тем не менее, Втюрин пока не успел достроить дом на своих 15 сотках. Пока неизвестно, получится ли у него заняться этим в ближайшие годы.



 
Теги: Минск
 
 
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В отношении заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина возбуждено уголовное дело.
 
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