Как выглядит коттедж в Дроздах арестованного Втюрина

В подобных ситуациях силовики налагают арест на имущество подозреваемых, чтобы родственники не успели продать недвижимость.





Андрей Втюрин в 2011 году получил участок на улице Вербной в «Дроздах-2» — элитном квартале на окраине в 2011 году получил участок на улице Вербной в «Дроздах-2» — элитном квартале на окраине Минска , где живет лукашенковская номенклатура. На этом месте была деревня Веснинка.





Через дорогу от Втюрина живет глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, а ближайшие соседи — руководитель «Белкоопсоюза», бывший вице-премьер Валерий Иванов и художник Владимир Зинкевич.









Тем не менее, Втюрин пока не успел достроить дом на своих 15 сотках. Пока неизвестно, получится ли у него заняться этим в ближайшие годы.







