Император Японии отрекается от престола. Впервые за 200 лет

Официальные церемонии начались с нескольких закрытых семейных ритуалов в императорском дворце.





85-летний император получил официальное разрешение отречься от престола после того, как заявил, что более не может исполнять эту роль в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья.





Парламент страны был вынужден в 2017 году принять специальный закон, позволяющий Акихито отречься от престола.





Император в Японии не обладает политической властью, но, согласно конституции, является важным символом государства и единства народа.





Правление Акихито было отмечено заботой императора о людях, страдавших от болезней и различных катастроф, за что его любили японцы.





В ходе первой семейной церемонии дня в соответствии с традицией император символически сообщил о своем отречении мифологическим предкам японской императорской семьи.









Что произойдет на церемонии отречения

Основная официальная церемония отречения Его Величества пройдет в дворцовом зале "Мацу-но-ма".





Она начнется в 17:00 по местному времени (11:00 в Минске) и продлится 10 минут. В дворцовый зал принесут императорские регалии: священное зеркало, меч и яшмовое украшение магатама.





На церемонии будут присутствовать около 330 человек.





В конце церемонии монарх обратится с посланием к нации, после чего император и его супруга Митико будут освобождены от своих обязанностей, хотя формально Акихито останется императором до полуночи.





Сын Акихито, 59-летний наследный принц Нарухито, взойдет на престол на следующий день, первого мая.





С этого дня в Японии начнется новая эра под названием "Рэйва", которая приходит на смену эпохе "Хэйсэй".





Акихито - 125-й император Японии и представитель самой старой в мире правящей династии.





Он унаследовал трон 7 января 1989 года, после кончины императора Хирохито, хотя официальная церемония его вступления на престол состоялась 12 ноября 1990 года.





Акихито стал первым за 200 с лишним лет монархом в Японии, отрекшимся от престола. Предыдущий такой случай приходится на 1817 год.





После отречения Акихито получит титул дайдзе тэнно ("император на покое"). Он сохранит привилегии и государственное обеспечение, а после смерти будет похоронен с соблюдением всех императорских церемоний.