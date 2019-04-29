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Император Японии отрекается от престола. Впервые за 200 лет

30.04.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Император Японии Акихито во вторник отрекается от трона. Это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.

Официальные церемонии начались с нескольких закрытых семейных ритуалов в императорском дворце.

85-летний император получил официальное разрешение отречься от престола после того, как заявил, что более не может исполнять эту роль в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья.

Парламент страны был вынужден в 2017 году принять специальный закон, позволяющий Акихито отречься от престола.

Император в Японии не обладает политической властью, но, согласно конституции, является важным символом государства и единства народа.

Правление Акихито было отмечено заботой императора о людях, страдавших от болезней и различных катастроф, за что его любили японцы.

В ходе первой семейной церемонии дня в соответствии с традицией император символически сообщил о своем отречении мифологическим предкам японской императорской семьи.


Что произойдет на церемонии отречения

Основная официальная церемония отречения Его Величества пройдет в дворцовом зале "Мацу-но-ма".

Она начнется в 17:00 по местному времени (11:00 в Минске) и продлится 10 минут. В дворцовый зал принесут императорские регалии: священное зеркало, меч и яшмовое украшение магатама.

На церемонии будут присутствовать около 330 человек.

В конце церемонии монарх обратится с посланием к нации, после чего император и его супруга Митико будут освобождены от своих обязанностей, хотя формально Акихито останется императором до полуночи.

Сын Акихито, 59-летний наследный принц Нарухито, взойдет на престол на следующий день, первого мая.

С этого дня в Японии начнется новая эра под названием "Рэйва", которая приходит на смену эпохе "Хэйсэй".

Акихито - 125-й император Японии и представитель самой старой в мире правящей династии.

Он унаследовал трон 7 января 1989 года, после кончины императора Хирохито, хотя официальная церемония его вступления на престол состоялась 12 ноября 1990 года.

Акихито стал первым за 200 с лишним лет монархом в Японии, отрекшимся от престола. Предыдущий такой случай приходится на 1817 год.

После отречения Акихито получит титул дайдзе тэнно ("император на покое"). Он сохранит привилегии и государственное обеспечение, а после смерти будет похоронен с соблюдением всех императорских церемоний.

 
Теги: Минск
 
 
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Император Японии Акихито во вторник отрекается от трона. Это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.
 
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