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Готов ли Лукашенко променять кресло президента «маленькой» страны на пост премьер-министра одной из крупнейших в мире?
Источник материала: Партизан
Москва не может предложить более соблазнительное место, чем нынешний статус Лукашенко.
Известный российский журналист Николай Сванидзе поделился слухами о поступившем из Кремля Александру Лукашенко предложении занять пост премьер-министра объединенного государства.
— Такое предложение поступило, и оно теперь серьезно рассматривается, — сказал Николай Сванидзе в программе «События недели» на московской радиостанции «Серебряный дождь».
Есть ли в этих слухах доля правды и чего в этом случае ждать от белорусского президента, оценивают белорусские эксперты, пишет
«Схема, где Лукашенко становится премьером, нереалистична»
Директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич видит в слухах о предложении премьерства вброс, рассчитанный на проверку реакции Беларуси.
— Само предложение выглядит абсолютно нереалистично, — говорит политолог.
Подобные сообщения о различных предложениях по объединению Беларуси и России уже не раз транслировали некоторые российские Telegram-каналы, которые, занимаются информационно-пропагандистскими атаками на Беларусь. И это конкретное предложение могло как прозвучать, так и не прозвучать, считает политический обозреватель Александр Класковский.
— Понятно, что в целом Россия после декабрьского так называемого ультиматума Дмитрия Медведева стала усиленно дожимать белорусское руководство в плане продвинутой интеграции, — говорит эксперт.
Ряд авторитетных информированных московских источников уже не раз озвучивали версию о том, что достройка Союзного государства рассматривается в качестве одного из вариантов пролонгации нахождения Владимира Путина у власти.
— В сценарии может быть веер вариантов для белорусского руководителя, потому что ему нужно сделать такое предложение, от которого, как говорится, нельзя отказаться. Может быть, в этой обойме фигурирует и версия премьерства в рамках Союзного государства, — считает политический обозреватель.
Эксперты сходятся во мнении, что Александр Лукашенко вряд ли всерьез стал бы рассматривать предложение занять пост премьер-министра объединенного государства. В таком случае ему пришлось бы согласиться на должность, не дающую никакой гарантии долгого в ней пребывания, и променять единоличное управление страной на шаткое положение второй после Владимира Путина скрипки.
— Априори Москва не может предложить место более соблазнительное, нежели нынешний статус Лукашенко. Он не будет чувствовать себя в уверенности, какую бы должность ему не дали, и из соображений личной безопасности на такой вариант не пойдет, — говорит Александр Класковский.
«Суверенитет Беларуси за бочку нефти не сдадут»
Теоретически объединение Беларуси и России возможно. Хотя с юридической точки зрения лишить страну суверенитета, не спросив мнения населения, власти не могут.
— Но для Беларуси не характерно ригористическое соблюдение Конституции. Периодически – когда надо – она нарушается. Поэтому положения Конституции не являются ограничителем для кулуарных единоличных действий. Но если вдруг дойдет до реализации такого рода сценария, то без референдума не обойтись, — говорит Андрей Казакевич.
Тем более это необходимо и России, чтобы легитимировать взятие под контроль новой территории.
И все же эту идею белорусские власти могут поддержать только в чрезвычайной ситуации.
— И с точки зрения общего понимания того, какие интересы существуют в политической элите, и на основании того, какие высказывания делались различными чиновниками Беларуси, можно ожидать, что сопротивляться такому сценарию будут всеми доступными способами, — считает директор «Палітычнай сферы».
Эксперты полагают, что Минск продолжит делать незначительные уступки, демонстрируя готовность к переговорам. Например, при необходимости продаст активы госпредприятий, согласует новые условия акцизной или таможенной политики. Но в вопросах единой валюты или других решений, которые рискуют привести к потере суверенитета, белорусские власти продолжат стоять на своем.
— Минск рассчитывает в вязком переговорном процессе на долгие годы утопить ультиматум Медведева. Учитывая тактику белорусского руководства, до судьбоносного вопроса типа «Согласны ли вы войти в Россию шестью областями?» не дойдет, — подчеркивает Александр Класковский.
Белорусский президент продолжит апеллировать к мнению народа и референдуму, как он уже делал в «Большом разговоре с президентом», подчеркнув, что 98% белорусов проголосовали бы против объединения с Россией.
— Это сигнал, что за бочку нефти суверенитет он сдавать не собирается, — считает Александр Класковский.
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Готов ли Лукашенко променять кресло президента «маленькой» страны на пост премьер-министра одной из крупнейших в мире?
Москва не может предложить более соблазнительное место, чем нынешний статус Лукашенко.
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