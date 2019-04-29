Готов ли Лукашенко променять кресло президента «маленькой» страны на пост премьер-министра одной из крупнейших в мире?

Известный российский журналист Николай Сванидзе поделился слухами о поступившем из Кремля Александру Лукашенко предложении занять пост премьер-министра объединенного государства.





— Такое предложение поступило, и оно теперь серьезно рассматривается, — сказал Николай Сванидзе в программе «События недели» на московской радиостанции «Серебряный дождь».





"Завтра твоей страны" . Есть ли в этих слухах доля правды и чего в этом случае ждать от белорусского президента, оценивают белорусские эксперты, пишет





«Схема, где Лукашенко становится премьером, нереалистична»





Директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич видит в слухах о предложении премьерства вброс, рассчитанный на проверку реакции Беларуси.





— Само предложение выглядит абсолютно нереалистично, — говорит политолог.





Подобные сообщения о различных предложениях по объединению Беларуси и России уже не раз транслировали некоторые российские Telegram-каналы, которые, занимаются информационно-пропагандистскими атаками на Беларусь. И это конкретное предложение могло как прозвучать, так и не прозвучать, считает политический обозреватель Александр Класковский.





— Понятно, что в целом Россия после декабрьского так называемого ультиматума Дмитрия Медведева стала усиленно дожимать белорусское руководство в плане продвинутой интеграции, — говорит эксперт.





Ряд авторитетных информированных московских источников уже не раз озвучивали версию о том, что достройка Союзного государства рассматривается в качестве одного из вариантов пролонгации нахождения Владимира Путина у власти.





— В сценарии может быть веер вариантов для белорусского руководителя, потому что ему нужно сделать такое предложение, от которого, как говорится, нельзя отказаться. Может быть, в этой обойме фигурирует и версия премьерства в рамках Союзного государства, — считает политический обозреватель.





Эксперты сходятся во мнении, что Александр Лукашенко вряд ли всерьез стал бы рассматривать предложение занять пост премьер-министра объединенного государства. В таком случае ему пришлось бы согласиться на должность, не дающую никакой гарантии долгого в ней пребывания, и променять единоличное управление страной на шаткое положение второй после Владимира Путина скрипки.





— Априори Москва не может предложить место более соблазнительное, нежели нынешний статус Лукашенко. Он не будет чувствовать себя в уверенности, какую бы должность ему не дали, и из соображений личной безопасности на такой вариант не пойдет, — говорит Александр Класковский.