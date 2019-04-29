Неофициальная версия задержания экс-главы службы безопасности Лукашенко - $ 150 000 взятки

NEXTA , сообщает "Белсат" . Об этом сообщил в своем «Telegram» блогер, сообщает





«Об этом нам было известно еще несколько дней назад, но мы придержали информацию в ожидании подтверждения», – сообщает NEXTA.





«Официальная причина задержания – взятка в особо крупном размере ($ 150 000). А неофициальная – нельзя так дружить с высокопоставленными чиновниками Российской Федерации, если отношения с ней не самые лучшие», – пишет NEXTA.





Коттедж У. в Дроздах-2 опечатан. В КГБ и Совете безопасности не комментируют информацию о задержании высокопоставленного бывшего «телохранителя» Лукашенко.









Ранее У. был руководителем управления личной охраны Службы безопасности президента. Позже он возглавил эту структуру. Должность заместителя главы Совета безопасности занимал с октября 2014 года.





У. был награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.





Также о задержании Андрея У. сообщают источники «Нашей Нивы» и «TUT.BY». В пресс-службе КГБ изданиям отказались комментировать задержание У.







