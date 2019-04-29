Отставка по-японски. Император Акихито ушел на пенсию

Источник материала: Аргументы и факты

Император Японии Акихито идет на ритуал, где император сообщает о проведении церемонии отречения в Императорском дворце в Токио. ©

30 апреля 2019 года в Японии завершается целая эра, причем не в переносном, а в прямом смысле. Этот день станет последним в истории эры Хэйсэй («Установление мира») — периода правления императора Акихито.

Он устал, он уходит

Нынешний император взошел на трон 7 января 1989 года после кончины своего отца, императора Хирохито. Традиция предполагала, что и Акихито будет находиться на троне до последних дней своей жизни.

Однако нынешний император предпочел поступить иначе. В последние десятилетия правящие монархи мира все чаще предпочитают покидать трон, уходя на пенсию, а не на тот свет.

В августе 2016 года Акихито потряс соотечественников, сообщив в телевизионном обращении, что собирается в будущем уйти на покой, поскольку преклонный возраст не позволяет ему исполнять императорские обязанности в полном объеме.

Для отречения понадобился новый закон

Намерение монарха заставило немало потрудиться парламент и правительство Японии. Дело в том, что до того момента процедура прижизненной передачи императорской власти отсутствовала в принципе.

9 июня 2017 года Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито. За принятие документа проголосовали все 235 депутатов, присутствовавших на заседании.

Интересно, что сам закон касается исключительно Акихито , и не будет распространяться на последующих императоров. Парламентарии не стали вносить поправки в Закон об императорском доме, дабы наличие там положения об отставке не стало рычагом давления на японских монархов.

Страна ушла на 10-дневные каникулы

Еще несколько месяцев потребовалось для того, чтобы определить точную дату ухода Акихито на покой. В итоге в декабре 2017 года Правительство Японии приняло решение о том, что император покинет трон 30 апреля 2019 года. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам императорской семьи, созванном впервые за 25 лет. Днем восшествия на престол нового монарха было определено 1 мая 2019 года.

Это настолько важный для Японии момент, что власти объявили каникулы в стране с 27 апреля по 7 мая. В эти дни не работают практически все государственные учреждения, а также большинство предприятий. Экономисты предупреждали, что столь длительный простой может негативно сказаться на положении страны, да и почти половина населения, согласно опросам, не в восторге от свалившегося на граждан длительного отдыха. Но уважение к традициям в Японии оказалось сильнее трезвых экономических расчетов.

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С 1 мая — новая эра

В последние дни Акихито проходил довольно длительный ритуал отречения, в который входили посещения различных священных мест, связанных с императорской властью. Всего таких ритуалов было проведено 11. Венцом церемоний 30 апреля стало посещение трех святилищ на территории дворцового комплекса, посвященные синтоистским божествам, предкам-императорам и богине Солнца Аматэрасу, от которой, по преданию, пошла императорская династия в Японии.

Завершает процедуру отставки гражданская церемония, в которой принимают участие около 300 самых влиятельных чиновников и политиков Японии.

Акихито будет оставаться императором до последней минуты 30 апреля 2019 года. 1 мая монархом становится наследный принц Нарухито, и это день станет 1-м днем 1-го года эры Рэйва («Прекрасная гармония»).

«Император на покое»

В японской традиции за ушедшим императором в истории закрепляется не его имя, а название эры. Таким образом, Акихито будет впоследствии именоваться как император Хэйсэй.

За ним отныне будет закреплен новый титул «дайдзе тэнно», что означает «император на покое». Акихито сохранит все привилегии и государственное обеспечение, а после смерти его ждут похороны с соблюдением всех императорских церемоний.

Что касается нового императора, то его ждет немало мероприятий, связанных с восшествием на престол. Так, например, 22 октября состоится Сокуи рэйсэйдэн-но ги — церемония официального объявления о вступлении на престол. На эту церемонию приглашены главы 195 государств мира, с которыми Япония имеет дипломатические отношения.

Наследники престола

Новому императору Японии Нарухито 59 лет, он имеет ученую степень магистра исторических наук, в свободное время играет на альте, любит бегать трусцой, в молодости увлекался альпинизмом. У Нарухито нет сыновей, поэтому наследником престола с 1 мая 2019 года становится его младший брат, 53-летний принц Акисино.

С 1965 по 2006 годы в императорской семье не рождались мальчики, вследствие чего власти Японии даже задумались над возможностью появления на императорском троне женщины. Но 6 сентября 2006 года в семье Акисино родился мальчик, которого назвали Хисахито.

Хисахито, которому сейчас 12 лет, с 1 мая займет второе место среди наследников трона, сразу за своим отцом.