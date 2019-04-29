Нагиев рассказал, почему может покинуть проект «Голос»

Ведущий проекта «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев назвал причину, по которой он может покинуть шоу, передает телеканал «360».

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», - сказал Нагиев.

Он также высказался за предложение гендиректора Первого канала Константина Эрнста, который ранее заявил, что при необходимости будет изменена система подсчета голосов зрителей. Эрнст также пообещал провести тщательную проверку результатов голосования.

По словам Нагиева, он пребывает в недоумении после случившегося. Однако шоумен отметил, что он не третейский судья, поэтому не станет заявлять о нарушении правил голосования.

Ранее разразился скандал после финала шестого сезона проекта «Дети.Голос». По результатам голосования победительницей была признана 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов.

Однако многие не поверили столь высоким результатам. В связи с этим руководство Первого канала объявило, что будет проведена проверка итогов зрительского голосования. При этом к проверке привлечена международная компания, являющаяся официальным партнером Интерпола. Максимальный срок расследования составит один месяц.