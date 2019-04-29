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В сети появился фильм о беларуской женской колонии. Но только до 3 мая
Источник материала: KYKY>
В 2017 году режиссер-документалист Анастасия Мирошниченко сняла фильм «Дебют». В нем она показала, как заключенные гомельской женской колонии ставят пьесу про материнство для показа на сцене театра. В прошлом году картина вышла в прокат, беларусы смотрели ее в кинотеатрах Сильвер Скрин, Falcon Club Бутик Кино и Центральный. Теперь она появилась в сети – правда, на короткое время.
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