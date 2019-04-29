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В сети появился фильм о беларуской женской колонии. Но только до 3 мая

30.04.2019 11:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В 2017 году режиссер-документалист Анастасия Мирошниченко сняла фильм «Дебют». В нем она показала, как заключенные гомельской женской колонии ставят пьесу про материнство для показа на сцене театра. В прошлом году картина вышла в прокат, беларусы смотрели ее в кинотеатрах Сильвер Скрин, Falcon Club Бутик Кино и Центральный. Теперь она появилась в сети – правда, на короткое время.

Кино рассказывает о жизни в колонии одиннадцати женщин, попавших туда на немалые сроки. За эти годы героини забывают, как функционирует внешний мир, а их дети растут без них. Они говорят, что не представляют, как будут адаптироваться и догонять жизнь, когда выйдут. Несмотря на то, что заключенные поют песни и подшучивают друг над другом, сюжет изобилует прибивающими на слезу кадрами. Редакция KYKY считает, что Мирошниченко рассказала о жизни «постояльцев» колонии куда больше, чем многие режиссеры за последние несколько лет до нее. 

Фильм выложили в открытый доступ, но лишь до 3 мая – позже из сети он исчезнет. Взгляните на него вновь или посмотрите впервые, пока есть возможность.

Читайте по теме: В прокат вышел «Дебют» о женской колонии. Объясняем, почему это лучший беларуский документальный фильм

 
 
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В 2017 году режиссер-документалист Анастасия Мирошниченко сняла фильм «Дебют». В нем она показала, как заключенные гомельской женской колонии ставят пьесу про...
 
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