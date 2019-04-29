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Сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили среднюю школу в агрогородке Калачи

30.04.2019 12:48 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили среднюю школу в агрогородке Калачи
Сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили среднюю школу в агрогородке Калачи

Администрации школы были переданы канцелярские принадлежности, художественная литература и учебные пособия. Средства на укрепление материальной базы школы были собраны сотрудниками банка.

 
 
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29 апреля руководство и сотрудники банка ВТБ (Беларусь) посетили ГУО Калачевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Логойского района .
 
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