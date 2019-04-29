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В Беларуси появилась банковская карта железного человека
Источник материала: Myfin
Карточка получила название «Триатлон» и выпущена на основе набора привилегий Standard. Она позволяет получать бонусы и скидки в сети партнеров, в том числе 5% в клубе «Тристайл». При покупке экипировки через магазин SwimStore цены снизят на 10%. Столько же можно сэкономить на покупке товаров у официального представителя New Balance в Беларуси.
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Альфа-Банк выпустил банковскую карточку для тех, кто встал на путь преодоления себя через триатлон. Для владельцев пластика снижены цены на спортивную экипировку...
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