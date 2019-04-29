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Комиссия за снятие наличных и Кэшью : обзор финансовых событий за апрель
Источник материала: Myfin
Новости Национального банка Республики Беларусь
Нацбанк получит право управления спецправами заимствования МВФ
Белорусское правительство передает Национальному банку страны управление распределенными специальными правами заимствования
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Что произошло на финансовом рынке во второй половине апреля, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
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