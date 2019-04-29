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Комиссия за снятие наличных и Кэшью : обзор финансовых событий за апрель

30.04.2019 12:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Комиссия за снятие наличных и Кэшью : обзор финансовых событий за апрель
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк получит право управления спецправами заимствования МВФ

Белорусское правительство передает Национальному банку страны управление распределенными специальными правами заимствования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сказано в совместном постановлении Совета министров и Нацбанка, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

 
 
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