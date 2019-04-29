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Поздравляем! БАТЭ округлил число побед до 600
Источник материала: Партизан
Победив "Минск" в минувшем туре чемпионата Беларуси, борисовский БАТЭ одержал 600-ю победу в официальных матчах (игры чемпионатов, Кубков и Суперкубков Беларуси, а также евротурниров), коих у нашего флагмана насчитывается уже 956.
Если за точку отсчета взять 1992 год — год отсчета суверенной истории Беларуси, то борисовчане первыми достигли столь серьезного рубежа. У минского "Динамо" 584 победы во всех турнирах (в 1016 играх), у "Шахтера" — 457 (956).
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Победив "Минск" в минувшем туре чемпионата Беларуси, борисовский БАТЭ одержал 600-ю победу в официальных матчах (игры чемпионатов, Кубков и Суперкубков Беларуси, а...
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