Поздравляем! БАТЭ округлил число побед до 600









Если за точку отсчета взять 1992 год — год отсчета суверенной истории Беларуси, то борисовчане первыми достигли столь серьезного рубежа. У минского "Динамо" 584 победы во всех турнирах (в 1016 играх), у "Шахтера" — 457 (956).