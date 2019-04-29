«Аисты в деревню не вернулись». Что убивает символ Беларуси?

Если раньше каждую весну в ваш двор прилетали аисты, а в этом году их гнездо осталось пустовать, знайте: удача отвернулась не от вашей семьи, а, вероятно, от самих птиц. Возможно, они погибли из-за болезни, несчастного случая или стали жертвами ливанских охотников. Да, разнообразие культур не всегда радует: в Беларуси сложно представить массовую охоту на аистов, а вот в Ливане это, кажется, вполне приемлемый вид досуга.





В 2017 году в Беларуси неизвестные расстреляли аиста, и эта история вызвала общественное возмущение.





Директор Аховы птушак Бацькаўшчыны Александр Винчевский тогда так комментировал произошедшее: «Это возмутительно! Бывали случаи, когда аист из Африки возвращался с копьём в шее на родину. Давно не слышал о таких случаях в Беларуси. В Беларуси встречал мёртвых аистов в основном под линиями элетропередачи, когда птица погибала из-за несчастного случая. Но чтобы такое! Очень важно найти этих людей, придать случаю огласку и сделать всё, чтобы они понесли наказание. И конечно, чтобы такое не повторилось».





В Беларуси – хороший знак, в Ливане – красивый трофей





Белых аистов в Беларуси немало, и встречаются они повсеместно, но в нашей культуре принято считать их очень ценными птицами. Ценными не в смысле стоимости перьев или мяса, а именно в смысле ценности жизни. Трепетное отношение к аистам имеет здесь длинную историю: ещё в языческой мифологии эта птица считалась священной – люди верили, что аист может отгонять злые силы.





С приходом христианства хуже относиться к аистам не стали – теперь они считались символом светлых помыслов и целомудрия, им приписывали способность уничтожать зло. И пусть сегодня многие не связывают сознательно свою любовь к аистам с этими старыми поверьями, большую роль в нашем отношении к этим птицам играют культурные установки. Если возле дома появилось аистиное гнездо, это по-прежнему считается хорошим знаком, встреча с аистом всё ещё воспринимается как что-то, приводящее к удаче и добру.









Но в некоторых других странах всё иначе: к аистам нет какого-то особого отношения, они не считаются символами плодородия, благополучия и удачи. В Ливане это просто птица, на которую можно охотиться. В неё легко стрелять, это красивый трофей, - да мало ли какие объяснения могут быть у местных охотников. Их действия порождают вот какой пародокс: как бы ни старалась Беларусь защищать аистов законодательно, как бы не оберегали этих птиц наши традиции и верования, это всё гарантирует лишь половину успеха.





Наши законы и традиции никак не защищают птиц во время з вки, а во время перелёта и жизни в Африке стов подстерегают разные опасности. К сожалению, среди этих опасностей есть и охотники, которые среляют в птиц ради забавы.





В апреле 2017 во время весенней миграции в Ливане был застрелен аист Тесла (GPS-передатчик был установлен на него в 2016 году в Хорватии). После этого убийства о ливанских охотниках стали говорить в разных странах. По данным инициативной группы SOS Tesla, ежегодно в Ливане незаконно убивают 2,6 миллиона перелётных птиц, и делают это, как правило, просто для развечения. Охота ради еды тоже встречается, но это скорее исключение из правил.





Ещё в 2014 году в Ливане был принят закон, который запрещал охоту на перелётных птиц, но его действие было приостановлено до осени 2017 года, и до сих пор системной практики применения этого закона нет.





Несколько дней назад в долине Бекаа был арестован мужчина, подозреваемый в незаконном массовом убийстве белых аистов. Он выкладывал фотографии с убитыми птицами онлайн, что помогло властям установить личность и арестовать подозреваемого. Долина Бекаа – очень важная часть маршрута перелётных птиц: многие из них пересекают её, когда летят к местам размножения в Европе и Западной Азии.





К сожалению, неизвестно, сколько ещё таких охотников есть в Ливане, и скольких ещё людей надо арестовать, чтобы незаконный отстрел аистов был прекращён. Активистки и активисты из разных стран мира отправляли письма президенту Ливана с просьбой взять ситуацию под контроль и остановить бессмысленные убийства птиц, но окажут ли эти письма какое-то влияние на ситуацию, пока неясно.





Аисты откажутся от перелётов?





Аисты могут избежать проблем, которые возникают у них во время перелётов и зимовки в Африке, просто оставаясь в Беларуси на зиму. Известно, что перелёт в тёплые края связан не с похолоданием в нашей стране, а из-за сокращения светового дня. Также может играть роль сезонное сокращение рациона, но тут-то и начинается самое интересное!





Из Испании и Португалии аисты уже перестали улетать в тёплые края, потому что и в этих странах им есть чем питаться зимой – они остаются на городских свалках. На беларусских свалках они тоже обитают, но пока что, по словам орнитолога Дмитрия Винчевского, на зимовку они всё же отправляются в Африку.





Хотя этой зимой специалист по природоохранным вопросам Семён Левый рассказывал, что в Минске в последние годы аисты стали оставаться на зимовку достаточно регулярно.









«Таких случаев — десятки. Остаются не только те птицы, которые ранены, но и те, которые летают. Если они перелетают на короткое расстояние, как, например, аист в Шабанах, который выбрал целенаправленно место для зимовки. Это может свидетельствовать о том, что они копят энергию, которую в зимний период сложно получить, потому что корма не так много».





В общем, это уже не фантазия, а объективная действительность: некоторые аисты остаются здесь зимовать. Нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо: такие серьёзные изменения в поведении птиц могут привести к неожиданных изменениям в экосистемах (и тут, вероятно, есть пространство для опасений), но трансформация поведения – нормальный эволюционный процесс (и тут за аистов можно порадоваться, что они способны приспосабливаться к изменчивости внешних обстоятельств).





Конечно, мгновенно возникает вопрос о том, насколько здоровы такие трансформации и к чему они приведут в будущем. Как повлияет на популяцию аистов норма питаться на свалках? Как это изменит популяции жаб и змей – традиционного рациона этих птиц? Будут ли существенные изменения в экосистеме или ничего серьёзно не поменяется?





Интересный ракурс на эту проблему задало недавно проведённое в Германии исследование. Учёные отслеживали выживаемость аистов, которые были снабжены передатчиками GPS-GSM. Оказалось, что почти 40% аистов, улетевших на зимовку в Африку, не пережили зиму, а все птицы, зимовавшие в Европе, остались в живых.





Таким образом, открывается новая возможность: птицам необязательно улетать в Африку или оставаться на территориях, где температура зимой опускается ниже -15 градусов. Они могут использовать компромиссный вариант и улетать в более тёплые европейские страны.





Борьба аистов и электричества





В Беларуси для аистов сейчас тоже, увы, не рай. Мы в этих птиц не стреляем и непосредственно вроде как не убиваем, но из-за осушения болот и запустения многих деревень у аистов появляются проблемы с гнездованием.





Орнитолог Юрий Янкевич отмечает, что раньше птицы гнездовались в основном на высоких деревьях, крышах домов и сараев, но вместе с бурным развитием инфраструктуры воздушных линий электропередач возникла такая проблема: белый аист начинает активно использовать ЛЭП в качестве опор для своих гнёзд.





Иногда, правда, ЛЭП отпугивает аистов. С такой проблемой столкнулась корректорка Надежда. Её родители живут в деревне Берёзовая роща. Аисты прилетают туда каждую весну, но за последние девять лет их стало заметно меньше (в этом году вообще прилетела только одна пара).





«Буслоў стала менш, бо ў нас пабудавали новую ЛЭП, і на новых слупах птушкам нязручна рабіць гнёзды”, - говорит Надежда.





В 2014 году Научно-практический центр по биоресурсам НАН РБ совместно с ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны” провели учёт, который показал, что в Малоритском районе (Брестская область) около 70% гнёзд расположены на опорах ЛЭП. Это не очень хорошо ни для птиц, ни для людей: аисты могут повреждать линии электропередач, что будет приводить к сбоям в электроснабжении, а также они могут травмироваться и погибать из-за контакта с проводами.





«Конечно, такое взаимодействие не всегда выгодно человеку и тем более самой птице», - говорит орнитолог. «На обслуживание ЛЭП тратятся колоссальные средства, и вред, приносимый белым аистом, также входит в список приин денежных трат. Но в решении этой проблемы был найден компромисс – установка искусственных платформ на опоры ЛЭП».









Про ЛЭП и другие проблемы аистов в отдельно взятой деревне рассказывает журналистка Христина Чернявская:





