ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Аисты в деревню не вернулись». Что убивает символ Беларуси?

30.04.2019 12:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ливанские охотники и белорусские линии электропередач – главные проблемы аистов.

«Аисты в деревню не вернулись». Что убивает символ Беларуси?
Если раньше каждую весну в ваш двор прилетали аисты, а в этом году их гнездо осталось пустовать, знайте: удача отвернулась не от вашей семьи, а, вероятно, от самих птиц. Возможно, они погибли из-за болезни, несчастного случая или стали жертвами ливанских охотников. Да, разнообразие культур не всегда радует: в Беларуси сложно представить массовую охоту на аистов, а вот в Ливане это, кажется, вполне приемлемый вид досуга.

В 2017 году в Беларуси неизвестные расстреляли аиста, и эта история вызвала общественное возмущение.

Директор Аховы птушак Бацькаўшчыны Александр Винчевский тогда так комментировал произошедшее: «Это возмутительно! Бывали случаи, когда аист из Африки возвращался с копьём в шее на родину. Давно не слышал о таких случаях в Беларуси. В Беларуси встречал мёртвых аистов в основном под линиями элетропередачи, когда птица погибала из-за несчастного случая. Но чтобы такое! Очень важно найти этих людей, придать случаю огласку и сделать всё, чтобы они понесли наказание. И конечно, чтобы такое не повторилось».

В Беларуси – хороший знак, в Ливане – красивый трофей


Белых аистов в Беларуси немало, и встречаются они повсеместно, но в нашей культуре принято считать их очень ценными птицами. Ценными не в смысле стоимости перьев или мяса, а именно в смысле ценности жизни. Трепетное отношение к аистам имеет здесь длинную историю: ещё в языческой мифологии эта птица считалась священной – люди верили, что аист может отгонять злые силы.

С приходом христианства хуже относиться к аистам не стали – теперь они считались символом светлых помыслов и целомудрия, им приписывали способность уничтожать зло. И пусть сегодня многие не связывают сознательно свою любовь к аистам с этими старыми поверьями, большую роль в нашем отношении к этим птицам играют культурные установки. Если возле дома появилось аистиное гнездо, это по-прежнему считается хорошим знаком, встреча с аистом всё ещё воспринимается как что-то, приводящее к удаче и добру.


Но в некоторых других странах всё иначе: к аистам нет какого-то особого отношения, они не считаются символами плодородия, благополучия и удачи. В Ливане это просто птица, на которую можно охотиться. В неё легко стрелять, это красивый трофей, - да мало ли какие объяснения могут быть у местных охотников. Их действия порождают вот какой пародокс: как бы ни старалась Беларусь защищать аистов законодательно, как бы не оберегали этих птиц наши традиции и верования, это всё гарантирует лишь половину успеха.

Наши законы и традиции никак не защищают птиц во время з вки, а во время перелёта и жизни в Африке стов подстерегают разные опасности. К сожалению, среди этих опасностей есть и охотники, которые среляют в птиц ради забавы.

В апреле 2017 во время весенней миграции в Ливане был застрелен аист Тесла (GPS-передатчик был установлен на него в 2016 году в Хорватии). После этого убийства о ливанских охотниках стали говорить в разных странах. По данным инициативной группы SOS Tesla, ежегодно в Ливане незаконно убивают 2,6 миллиона перелётных птиц, и делают это, как правило, просто для развечения. Охота ради еды тоже встречается, но это скорее исключение из правил.

Ещё в 2014 году в Ливане был принят закон, который запрещал охоту на перелётных птиц, но его действие было приостановлено до осени 2017 года, и до сих пор системной практики применения этого закона нет.

Несколько дней назад в долине Бекаа был арестован мужчина, подозреваемый в незаконном массовом убийстве белых аистов. Он выкладывал фотографии с убитыми птицами онлайн, что помогло властям установить личность и арестовать подозреваемого. Долина Бекаа – очень важная часть маршрута перелётных птиц: многие из них пересекают её, когда летят к местам размножения в Европе и Западной Азии.

К сожалению, неизвестно, сколько ещё таких охотников есть в Ливане, и скольких ещё людей надо арестовать, чтобы незаконный отстрел аистов был прекращён. Активистки и активисты из разных стран мира отправляли письма президенту Ливана с просьбой взять ситуацию под контроль и остановить бессмысленные убийства птиц, но окажут ли эти письма какое-то влияние на ситуацию, пока неясно.

Аисты откажутся от перелётов?


Аисты могут избежать проблем, которые возникают у них во время перелётов и зимовки в Африке, просто оставаясь в Беларуси на зиму. Известно, что перелёт в тёплые края связан не с похолоданием в нашей стране, а из-за сокращения светового дня. Также может играть роль сезонное сокращение рациона, но тут-то и начинается самое интересное!

Из Испании и Португалии аисты уже перестали улетать в тёплые края, потому что и в этих странах им есть чем питаться зимой – они остаются на городских свалках. На беларусских свалках они тоже обитают, но пока что, по словам орнитолога Дмитрия Винчевского, на зимовку они всё же отправляются в Африку.

Хотя этой зимой специалист по природоохранным вопросам Семён Левый рассказывал, что в Минске в последние годы аисты стали оставаться на зимовку достаточно регулярно.


«Таких случаев — десятки. Остаются не только те птицы, которые ранены, но и те, которые летают. Если они перелетают на короткое расстояние, как, например, аист в Шабанах, который выбрал целенаправленно место для зимовки. Это может свидетельствовать о том, что они копят энергию, которую в зимний период сложно получить, потому что корма не так много».

В общем, это уже не фантазия, а объективная действительность: некоторые аисты остаются здесь зимовать. Нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо: такие серьёзные изменения в поведении птиц могут привести к неожиданных изменениям в экосистемах (и тут, вероятно, есть пространство для опасений), но трансформация поведения – нормальный эволюционный процесс (и тут за аистов можно порадоваться, что они способны приспосабливаться к изменчивости внешних обстоятельств).

Конечно, мгновенно возникает вопрос о том, насколько здоровы такие трансформации и к чему они приведут в будущем. Как повлияет на популяцию аистов норма питаться на свалках? Как это изменит популяции жаб и змей – традиционного рациона этих птиц? Будут ли существенные изменения в экосистеме или ничего серьёзно не поменяется?

Интересный ракурс на эту проблему задало недавно проведённое в Германии исследование. Учёные отслеживали выживаемость аистов, которые были снабжены передатчиками GPS-GSM. Оказалось, что почти 40% аистов, улетевших на зимовку в Африку, не пережили зиму, а все птицы, зимовавшие в Европе, остались в живых.

Таким образом, открывается новая возможность: птицам необязательно улетать в Африку или оставаться на территориях, где температура зимой опускается ниже -15 градусов. Они могут использовать компромиссный вариант и улетать в более тёплые европейские страны.

Борьба аистов и электричества


В Беларуси для аистов сейчас тоже, увы, не рай. Мы в этих птиц не стреляем и непосредственно вроде как не убиваем, но из-за осушения болот и запустения многих деревень у аистов появляются проблемы с гнездованием.

Орнитолог Юрий Янкевич отмечает, что раньше птицы гнездовались в основном на высоких деревьях, крышах домов и сараев, но вместе с бурным развитием инфраструктуры воздушных линий электропередач возникла такая проблема: белый аист начинает активно использовать ЛЭП в качестве опор для своих гнёзд.

Иногда, правда, ЛЭП отпугивает аистов. С такой проблемой столкнулась корректорка Надежда. Её родители живут в деревне Берёзовая роща. Аисты прилетают туда каждую весну, но за последние девять лет их стало заметно меньше (в этом году вообще прилетела только одна пара).

«Буслоў стала менш, бо ў нас пабудавали новую ЛЭП, і на новых слупах птушкам нязручна рабіць гнёзды”, - говорит Надежда.

В 2014 году Научно-практический центр по биоресурсам НАН РБ совместно с ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны” провели учёт, который показал, что в Малоритском районе (Брестская область) около 70% гнёзд расположены на опорах ЛЭП. Это не очень хорошо ни для птиц, ни для людей: аисты могут повреждать линии электропередач, что будет приводить к сбоям в электроснабжении, а также они могут травмироваться и погибать из-за контакта с проводами.

«Конечно, такое взаимодействие не всегда выгодно человеку и тем более самой птице», - говорит орнитолог. «На обслуживание ЛЭП тратятся колоссальные средства, и вред, приносимый белым аистом, также входит в список приин денежных трат. Но в решении этой проблемы был найден компромисс – установка искусственных платформ на опоры ЛЭП».


Про ЛЭП и другие проблемы аистов в отдельно взятой деревне рассказывает журналистка Христина Чернявская: 

"Наша деревня Мурованка находится в Логойском районе - километров 20-30 от Логойска. Она отдалена от шоссе и находится на возвышенности. Когда-то там был каменный дворец, но теперь от него остались только развалины. И с тех пор, когда был еще сам дворец, остались огромные ели: на одном из этих деревьев аисты сделали себе гнездо. В общем, в деревне домов 12 будет, но живет на всю деревню только одна семья аистов.

Но у нас буквально какое-то проклятое для аистов место! Между первым домом в деревне и этим деревом есть поляна (я думаю, что раньше там была дорога), на которой сейчас установили ЛЭП. Я так понимаю, что для аистов это было местом подлета. И мое первое страшное воспоминание об аистах - это история, как один аист налетел на эти провода и сгорел. Его тело достаточно долго висело, пока не приехали электрики и не сняли его оттуда.

Вторая ситуация у нас была связана с обпилыванием деревьев. Так получилось, что гнездо аистов стало очень открытым для ветра, и однажды во время сильного урагана гнездо снесло вместе с яйцами. Кстати, яйца не разбились, но их потом съели собаки. Я помню, как аисты ходили вокруг раскиданного гнезда ... Никогда раньше не думала, что птицы могут так переживать.

Через какое-то время кто-то залез на ту огромную сосну и сделал площадку, чтобы аистам было удобнее делать гнездо. И с тех пор аисты постоянно были на этом месте.

Год назад еще одна молодая семья аистов пыталась там поселиться, и, в принципе, не так далеко от первого гнезда, но на столбе ЛЭП. Но они не успели даже свить хорошее гнездо - сильным порывом ветра гнездо снесло.

А в этом году старая буслянка пуста. Аисты в деревню не вернулись ".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ливанские охотники и белорусские линии электропередач – главные проблемы аистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появилась банковская карта железного человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика