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Хотели как лучше: бобруйские шинники вляпались в Украине в дело о госизмене

30.04.2019 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе расследования уголовного дела о государственной измене у Службы безопасности Украины появились серьезные вопросы к руководству ОАО "Белшина".

Хотели как лучше: бобруйские шинники вляпались в Украине в дело о госизмене
В 2017 году на «Белшине» по проекту off-take начали производить шины под торговой маркой Dneproshina, обанкротившегося в 2012 году ОАО «Днепрошина». Правопреемником «Денпрошины» значилась частная компания «ИнтерМикро Дельта, Инк», а партнером в сделке с белорусами выступила компания «Интершина UA» -правообладатель торговой марки Dneproshina. 

Для реализации проекта по выпуску крупногабаритных шин для сельскохозяйственной техники украинцы поставили на «Белшину» некогда принадлежавшее «Днепрошине» оборудование, технологическую оснастку и документацию. Бобруйские шинники это оборудование адаптировали под свои линии и наладили производство порядка десяти размеров шин. Совместный проект сулил выгоды всем сторонам, пока к нему не проявила интерес СБУ. 

Уголовное дело было возбуждено 1 февраля т.г. следственным отделом УСБУ по Запорожской области по шести статьям УК Украины. В их числе: кража, злоупотребление служебными полномочиями, сокрытие и растрата имущества, доведение до банкротства. Есть в этом перечне и ч. 1 ст. 111 УК – государственная измена. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.


В ходе следствия было установлено, что оборудование для производства шин под торговой маркой Dneproshina было вывезено в Беларусь незаконно. 

Оказалось, что еще в 2011 году между государственным банком «Укрэксимбанк» и «ИнтерМикро Дельта, Инк» был заключен кредитный договор, задолженность по которому к декабрю 2016 года превысила $40,5. С целью обеспечения выполнения обязательств частная компания передала банку в залог имущество, некогда принадлежавшее ОАО «Днепрошина», в этом списке и оборудование, которое было смонтировано на «Белшине». 



В этих действиях следствие усмотрело признаки государственной измены. В материалах дела отмечается: «Неустановленной группой лиц из числа граждан Украины совершен ряд умышленных противоправных действий, в виде предоставления иностранным коммерческим организациям помощи в ущерб экономической безопасности Украины путем вывода кредитных средств, также растраты в пользу неустановленных лиц имущества, которое находится в залоге государственного банка».

По сведениям «Белорусского партизана», в настоящее время следствие СБУ подготовило запрос к компетентным органам Беларуси для оказания международной правовой помощи. Украинскую спецслужбу интересуют документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений ОАО «Белшина» с ООО «Интершина UA». Запрос может быть направлен лишь с разрешения суда, пока такого решения не было.

Бобруйские шинники в этой истории могут оказаться потерпевшей стороной. Хотели как лучше, столько сил и времени потратили на освоение новой продукции для украинского партнера, а придется расхлебываться за чужие дела, и, не исключено, терять деньги. 


У «Белшины» своих проблем и скандалов хватает. Судя по последним финансовым отчетам, бобруйчане работают с чистыми убытками уже 3 года подряд



 
 
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В ходе расследования уголовного дела о государственной измене у Службы безопасности Украины появились серьезные вопросы к руководству ОАО "Белшина".
 
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