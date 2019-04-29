Хотели как лучше: бобруйские шинники вляпались в Украине в дело о госизмене

В 2017 году на «Белшине» по проекту off-take начали производить шины под торговой маркой Dneproshina, обанкротившегося в 2012 году ОАО «Днепрошина». Правопреемником «Денпрошины» значилась частная компания «ИнтерМикро Дельта, Инк», а партнером в сделке с белорусами выступила компания «Интершина UA» -правообладатель торговой марки Dneproshina.





Для реализации проекта по выпуску крупногабаритных шин для сельскохозяйственной техники украинцы поставили на «Белшину» некогда принадлежавшее «Днепрошине» оборудование, технологическую оснастку и документацию. Бобруйские шинники это оборудование адаптировали под свои линии и наладили производство порядка десяти размеров шин. Совместный проект сулил выгоды всем сторонам, пока к нему не проявила интерес СБУ.





Уголовное дело было возбуждено 1 февраля т.г. следственным отделом УСБУ по Запорожской области по шести статьям УК Украины. В их числе: кража, злоупотребление служебными полномочиями, сокрытие и растрата имущества, доведение до банкротства. Есть в этом перечне и ч. 1 ст. 111 УК – государственная измена. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.









В ходе следствия было установлено, что оборудование для производства шин под торговой маркой Dneproshina было вывезено в Беларусь незаконно.





Оказалось, что еще в 2011 году между государственным банком «Укрэксимбанк» и «ИнтерМикро Дельта, Инк» был заключен кредитный договор, задолженность по которому к декабрю 2016 года превысила $40,5. С целью обеспечения выполнения обязательств частная компания передала банку в залог имущество, некогда принадлежавшее ОАО «Днепрошина», в этом списке и оборудование, которое было смонтировано на «Белшине».













В этих действиях следствие усмотрело признаки государственной измены. В материалах дела отмечается: «Неустановленной группой лиц из числа граждан Украины совершен ряд умышленных противоправных действий, в виде предоставления иностранным коммерческим организациям помощи в ущерб экономической безопасности Украины путем вывода кредитных средств, также растраты в пользу неустановленных лиц имущества, которое находится в залоге государственного банка».





По сведениям «Белорусского партизана», в настоящее время следствие СБУ подготовило запрос к компетентным органам Беларуси для оказания международной правовой помощи. Украинскую спецслужбу интересуют документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений ОАО «Белшина» с ООО «Интершина UA». Запрос может быть направлен лишь с разрешения суда, пока такого решения не было.





Бобруйские шинники в этой истории могут оказаться потерпевшей стороной. Хотели как лучше, столько сил и времени потратили на освоение новой продукции для украинского партнера, а придется расхлебываться за чужие дела, и, не исключено, терять деньги.









бобруйчане работают с чистыми убытками уже 3 года подряд . У «Белшины» своих проблем и скандалов хватает. Судя по последним финансовым отчетам,





Недавно бывшего замгендиректора суд в тюрьму на 7 лет отправил за взятки и мошенничество . А тут еще и коррупция под ногами путается.



