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В Италии госпитализирован Сильвио Берлускони
Источник материала: Партизан
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане,
Берлускони с Лукашенко, архивное фото
Около 10 часов утра он был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Сан-Раффаэле.
"Сильвио Берлускони сегодня утром отправился в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", - объяснили в окружении политика.
Издание отмечает, чир недавно Берлускони проходил плановое обследование, его здоровье не вызывало беспокойства.
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане, сообщает газета Corriere della Sera.
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