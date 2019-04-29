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В Италии госпитализирован Сильвио Берлускони

30.04.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане, сообщает газета Corriere della Sera.


Берлускони с Лукашенко, архивное фото

Около 10 часов утра он был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Сан-Раффаэле.

"Сильвио Берлускони сегодня утром отправился в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", - объяснили в окружении политика. 

Издание отмечает, чир недавно Берлускони проходил плановое обследование, его здоровье не вызывало беспокойства.


 
 
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане, сообщает газета Corriere della Sera.
 
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