В Италии госпитализирован Сильвио Берлускони





Берлускони с Лукашенко, архивное фото





Около 10 часов утра он был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Сан-Раффаэле.





"Сильвио Берлускони сегодня утром отправился в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", - объяснили в окружении политика.





Издание отмечает, чир недавно Берлускони проходил плановое обследование, его здоровье не вызывало беспокойства.



