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Белнефтехим: Полное восстановление "Дружбы" потребует нескольких месяцев

30.04.2019 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 29 апреля 2019 года в 17.40 по трубопроводу началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской станции «Унеча» в сторону белорусско-российской границы и станции «Мозырь»



Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".

По состоянию на 9.00 вторника, 30 апреля, разделительный снаряд и «чистая» нефть находятся на тридцатом километре пути от Унечи.

Следующим этапом «дорожной карты» предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча». С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк станции «Мозырь».

С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 км от «Унечи» до границы) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая 2019 года.

На станцию «Мозырь» соответствующая ГОСТу нефть поступит не ранее 4 мая.

Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы, отмечают в концерне.


Урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" продолжается. Сегодня в Минэнерго РФ проходят переговоры представителей концерна "Белнефтехим" и российских нефтяных и нефтетранспортных компаний.



 
 
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По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 29 апреля 2019 года в 17.40 по трубопроводу началась прокачка нефти, соответствующей стандартным...
 
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