







сообщает концерн "Белнефтехим". Об этомконцерн "Белнефтехим".





По состоянию на 9.00 вторника, 30 апреля, разделительный снаряд и «чистая» нефть находятся на тридцатом километре пути от Унечи.





Следующим этапом «дорожной карты» предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча». С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк станции «Мозырь».





С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 км от «Унечи» до границы) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая 2019 года.





На станцию «Мозырь» соответствующая ГОСТу нефть поступит не ранее 4 мая.





Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы, отмечают в концерне.









Урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" продолжается. Сегодня в Минэнерго РФ проходят переговоры представителей концерна "Белнефтехим" и российских нефтяных и нефтетранспортных компаний.







