В Гомеле состоялся еще один «экстремистский» суд. Заочный

Как вытекает из постановления об административном правонарушении, еще в 2017 году 57-ми летний мужчина на своей странице в социальной сети «Фейсбук» разместил информационный материал под названием "Зло кланіравалася, каб сябраваць сам насам”, содержащий герб нацистской Германии.





Информацию сотрудники милиции обнаружили только сейчас в ходе проведения мониторинга сети Интернет. Александр Иванов виноватым себя не считает, заявляет, что он зла никому не желал и не делал.





Правозащитник Леонид Судаленко, который осуществляет мониторинг дел, связанных с обвинениями в распространении экстремистской информации, заявляет, что нацистская символика времен третьего рейха действительно запрещена, и не только в нашей стране. Однако, нарушение процедуры рассмотрения административного дела является безусловной отменой любого судебного постановления.





«Серьезную озабоченность у нас вызывает проведение заочного суда. Судья не признал уважительной причиной неявки в суд проведение аттестации по месту работы Александра Иванова, хотя соответствующее заявление было своевременно подано суду. Кроме того, указание суда о размещении им информации является ссылкой на оконченный характер действий, следовательно, необходимо было установить и дату окончания правонарушения», — прокомментировал судебный вердикт Судаленко.









Напомним, это не первое дело в Гомельском регионе по обвинению пользователей соцсетей в распространении экстремизма. 24 апреля суд Центрального района Гомеля отправил на доработку административное дело в отношении жителя областного центра Петра Марковского. 17 апреля областной суд в Гомеле отменил постановление о штрафе Игорю Чубу, а дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 6 апреля Рогачевский ОВД прекратил начатое административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя райцентра Сергея Алексейкова.





Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.