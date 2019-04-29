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В Гомеле состоялся еще один «экстремистский» суд. Заочный
Источник материала: Партизан
Судья суда Центрального района Гомеля Виктор Козачек 24 апреля оштрафовал жителя областного центра Александра Иванова на 10 базовых величин (255 руб.) за распространение экстремистских материалов (статья 17.11 КоАП). Об этом сообщает
Как вытекает из постановления об административном правонарушении, еще в 2017 году 57-ми летний мужчина на своей странице в социальной сети «Фейсбук» разместил информационный материал под названием "Зло кланіравалася, каб сябраваць сам насам”, содержащий герб нацистской Германии.
Информацию сотрудники милиции обнаружили только сейчас в ходе проведения мониторинга сети Интернет. Александр Иванов виноватым себя не считает, заявляет, что он зла никому не желал и не делал.
Правозащитник Леонид Судаленко, который осуществляет мониторинг дел, связанных с обвинениями в распространении экстремистской информации, заявляет, что нацистская символика времен третьего рейха действительно запрещена, и не только в нашей стране. Однако, нарушение процедуры рассмотрения административного дела является безусловной отменой любого судебного постановления.
«Серьезную озабоченность у нас вызывает проведение заочного суда. Судья не признал уважительной причиной неявки в суд проведение аттестации по месту работы Александра Иванова, хотя соответствующее заявление было своевременно подано суду. Кроме того, указание суда о размещении им информации является ссылкой на оконченный характер действий, следовательно, необходимо было установить и дату окончания правонарушения», — прокомментировал судебный вердикт Судаленко.
Напомним, это не первое дело в Гомельском регионе по обвинению пользователей соцсетей в распространении экстремизма. 24 апреля суд Центрального района Гомеля отправил на доработку административное дело в отношении жителя областного центра Петра Марковского. 17 апреля областной суд в Гомеле отменил постановление о штрафе Игорю Чубу, а дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 6 апреля Рогачевский ОВД прекратил начатое административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя райцентра Сергея Алексейкова.
Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.
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Судья суда Центрального района Гомеля Виктор Козачек 24 апреля оштрафовал жителя областного центра Александра Иванова на 10 базовых величин (255 руб.) за...
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