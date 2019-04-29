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Чем известен арестованный экс-телохранитель Лукашенко?
Источник материала: Партизан
Андрея Втюрина задержали неделю назад. По неофициальным данным, возбудили дело по факту взятки. Речь идет о сумме в 150 тысяч долларов.
Как уже сообщалось, коттедж высокопоставленного силовика в Дроздах-2 опечатан.
Чем известен силовик, карьера которого с 1995 года шла только вверх?
Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России и Академию МВД Беларуси.
С 1992 по 1995 год занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси, позже — в Службе безопасности Лукашенко, был начальником управления личной охраны главы государства.
В 2007-м Андрей Втюрин возглавил Службу безопасности Лукашенко.
На снимке 2003 года за спиной Лукашенко Андрей Втюрин, который был шефом личной охраны президента
В 2011-м начальник Службы безопасности президента был внесен в черный список чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз.
В конце 2011 года Андрей Втюрин получил земельный надел в Веснинке — «Дроздах-2».
В 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совбеза.
В день своего назначения в Совбез Втюрин рассказал о своей работе изданию «СБ. Беларусь Сегодня»:
— Так получается, что 24 часа в сутки семь дней в неделю ты обеспечиваешь безопасность президента, других охраняемых лиц и объектов. (…) Все прекрасно понимают, что работа в такой структуре, как Служба безопасности президента, связана с риском, с готовностью закрыть собой человека. Это каждый день на передовой.
Как писала несколько лет назад Светлана Калинкина, с Андреем Втюриным на людях Александр Лукашенко был демонстративно вежлив.
«Публично никогда не критиковал, а вот хвалил неоднократно. Что тоже большая редкость в отношениях с силовиками.
Говорят, секрет в том, что Втюрин оказался великолепным пиарщиком. Он лично на службу никого не принимает: мол, неправильно, когда допускаться к охране президента будут люди по принципу «нравится-не нравится шефу», тут надо подходить объективно и коллегиально.
Мало кто из руководителей силовых ведомств добровольно отказался лично решать кадровые вопросы. Это оценили.
Он внимательно штудирует наградные указы, и как только выясняется, что где-то кто-то отличился каким-то геройством — зовет охранять президента.
...Втюрин как бы воплощает давнюю мечту Лукашенко о президентской гвардии из самых-самых. А ведь так хочется верить в сказки, даже если ты давно взрослый, и даже если ты президент…»
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Андрея Втюрина задержали неделю назад. По неофициальным данным, возбудили дело по факту взятки. Речь идет о сумме в 150 тысяч долларов.
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