Чем известен арестованный экс-телохранитель Лукашенко?

Как уже сообщалось, коттедж высокопоставленного силовика в Дроздах-2 опечатан.





Чем известен силовик, карьера которого с 1995 года шла только вверх?





Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России и Академию МВД Беларуси.





С 1992 по 1995 год занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси, позже — в Службе безопасности Лукашенко, был начальником управления личной охраны главы государства.





В 2007-м Андрей Втюрин возглавил Службу безопасности Лукашенко.









На снимке 2003 года за спиной Лукашенко Андрей Втюрин, который был шефом личной охраны президента





В 2011-м начальник Службы безопасности президента был внесен в черный список чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз.





В конце 2011 года Андрей Втюрин получил земельный надел в Веснинке — «Дроздах-2».





В 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совбеза.





В день своего назначения в Совбез Втюрин рассказал о своей работе изданию «СБ. Беларусь Сегодня»:





— Так получается, что 24 часа в сутки семь дней в неделю ты обеспечиваешь безопасность президента, других охраняемых лиц и объектов. (…) Все прекрасно понимают, что работа в такой структуре, как Служба безопасности президента, связана с риском, с готовностью закрыть собой человека. Это каждый день на передовой.









Как писала несколько лет назад Светлана Калинкина, с Андреем Втюриным на людях Александр Лукашенко был демонстративно вежлив.





«Публично никогда не критиковал, а вот хвалил неоднократно. Что тоже большая редкость в отношениях с силовиками.





Говорят, секрет в том, что Втюрин оказался великолепным пиарщиком. Он лично на службу никого не принимает: мол, неправильно, когда допускаться к охране президента будут люди по принципу «нравится-не нравится шефу», тут надо подходить объективно и коллегиально.





Мало кто из руководителей силовых ведомств добровольно отказался лично решать кадровые вопросы. Это оценили.





Он внимательно штудирует наградные указы, и как только выясняется, что где-то кто-то отличился каким-то геройством — зовет охранять президента.





...Втюрин как бы воплощает давнюю мечту Лукашенко о президентской гвардии из самых-самых. А ведь так хочется верить в сказки, даже если ты давно взрослый, и даже если ты президент…»