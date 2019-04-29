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Белорусская служба радио Свобода окончательно расстается с радиоволнами
Источник материала: Партизан
30 апреля на средневолновой частоте 1386 кГц сигнал прозвучит последний раз.
«Радио «Свабода» после почти 65 лет ежедневного эфира окончательно покидает радиоволны. Но слово и музыка остаются в арсенале «Свабоды». С волн радиоэфира мы переключаемся на другие каналы передачи аудиосигналов. Нас в дальнейшем будет можно слушать во всемирной паутине — в потоковом вещании и в подкастах — а также через спутник», - говорится в
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30 апреля на средневолновой частоте 1386 кГц сигнал прозвучит последний раз.
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