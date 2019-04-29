Белорусская служба радио Свобода окончательно расстается с радиоволнами

«Радио «Свабода» после почти 65 лет ежедневного эфира окончательно покидает радиоволны. Но слово и музыка остаются в арсенале «Свабоды». С волн радиоэфира мы переключаемся на другие каналы передачи аудиосигналов. Нас в дальнейшем будет можно слушать во всемирной паутине — в потоковом вещании и в подкастах — а также через спутник», - говорится вна сайте белорусской службы Радио Свобода.