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Белорусская служба радио Свобода окончательно расстается с радиоволнами

30.04.2019 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 апреля на средневолновой частоте 1386 кГц сигнал прозвучит последний раз.

«Радио «Свабода» после почти 65 лет ежедневного эфира окончательно покидает радиоволны. Но слово и музыка остаются в арсенале «Свабоды». С волн радиоэфира мы переключаемся на другие каналы передачи аудиосигналов. Нас в дальнейшем будет можно слушать во всемирной паутине — в потоковом вещании и в подкастах — а также через спутник», - говорится в сообщении на сайте белорусской службы Радио Свобода.

 
 
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30 апреля на средневолновой частоте 1386 кГц сигнал прозвучит последний раз.
 
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