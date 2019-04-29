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Райисполком решил провести 4 мая день безвозмездного труда
30.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий райисполком принял решение о проведении 4 мая дня безвозмездного труда — с целью дальнейшей активизации работы по наведению порядка на земле, благоустройства сельских населенных пунктов Горецкого района, подготовки к районному празднику тружеников села «Дожинки-2019».
Предприятиям, организациям, сельским исполнительным комитетам рекомендовано провести субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство территории города Горки и сельских населенных пунктов.
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Горецкий райисполком принял решение о проведении 4 мая дня безвозмездного труда — с целью дальнейшей активизации работы по наведению порядка на земле,...
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