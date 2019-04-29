Участие Президента Беларуси в форуме «Пояс и путь» в Пекине

Источник материала: Горецкий вестник

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-27 апреля в Пекине принял участие в II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд встреч с зарубежными лидерами.





В Пекин в эти дни приехали главы государств и правительств из почти 40 государств, включая регионы Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. Кроме того, на саммит приехали руководители целого ряда международных организаций, сотни высокопоставленных гостей, многочисленные представители разных сфер деятельности со всего мира, журналисты. Помимо событий на высшем уровне в Китае проходят и другие международные мероприятия, приуроченные к форуму.

Первый международный форум в рамках инициативы «Пояс и путь» прошел в Пекине в мае 2017 года. Участие в нем тогда принимал и Президент Беларуси.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином.

«Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны», — подчеркнул белорусский лидер.





Александр Лукашенко подчеркнул, что рад встрече с Си Цзиньпином и пожелал успешного проведения Второго форума «Пояс и путь». «Благодаря вам этот формат стал полезной и крайне необходимой площадкой для регулярных встреч единомышленников», — сказал Президент Беларуси.

Он также лично поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с юбилейными датами: отмечавшимся в прошлом году 40-летием политики реформ и открытости и предстоящим в этом году 70-летием создания Нового Китая. «В этих политических и экономических успехах очевидна ваша роль как гаранта стабильности курса партии и развития КНР в современном и непредсказуемом мире, который меняется буквально в течение суток», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко дал очень высокую оценку результатам совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества.

В 2018 году оборот товаров и услуг между Беларусью и Китаем достиг почти $4,5 млрд. Благодаря допуску на китайский рынок, Шанхайскому импортному ЭКСПО, загрузке железнодорожных маршрутов экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай за год вырос в 4,5 раза, в том числе молочной продукции — в 9 раз.





В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что за прошедшие 6 лет с момента провозглашения инициативы «Пояс и путь» сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехами. «Индустриальный парк «Великий камень» стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества», — сказал Председатель КНР.

Он отметил, что готов вместе с белорусской стороной воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках «Пояса и пути» для расширения и углубления двусторонних отношений на благо народов Беларуси и Китая.

Си Цзиньпин также отметил большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития.

В присутствии глав государств по завершении встречи были подписаны документы о развитии двустороннего сотрудничества. Подписано межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Стороны также поставили подписи под концепцией проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь».





После церемонии подписания двусторонних документов Си Цзиньпин продемонстрировал Александру Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона предполагает подарить Беларуси. Как сообщалось БЕЛТА, безвозмездное выделение китайской стороной средств на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта было предусмотрено соглашением о технико-экономической помощи.

После встречи с Си Цзиньпином в Пекине состоялась встреча Александра Лукашенко с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, который особо подчеркнул, что между лидерами Беларуси и Китая и странами в целом установилось железное братство, которое никогда не ржавеет. Он также высказал теплые слова в адрес главы белорусского государства и вспомнил их встречу во время его визита в Беларусь.

Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Ван Цишаня за добрые слова. «Я вспоминаю нашу встречу в Беларуси и очень рад, что благодаря нашему общему другу Си Цзиньпину нам удалось познакомиться», — сказал белорусский лидер.





Президент отметил, что его встреча в Пекине с Си Цзиньпином в большей степени носила протокольный характер ввиду большого числа встреч председателя КНР с зарубежными лидерами, которые прибыли в столицу Китая для участия во Втором форуме международного сотрудничества «Поясь и путь». Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что сторонам удалось не просто обозначить главные направления двустороннего сотрудничества, но и подписать важные межгосударственные документы. «Всего за время моего визита, пусть даже на общую конференцию «Пояс и путь», мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений», — заявил глава государства.

«Конечно, мы не могли многие вопросы обсудить во время этой встречи, но я ему (Си Цзиньпину. — Прим. БЕЛТА) сказал в заключение, что встречаюсь с лучшим моим и его другом (речь о Ван Цишане. — Прим. БЕЛТА), и я ему все расскажу о белорусско-китайских отношениях и не только», — резюмировал Александр Лукашенко.

В рамках визита Президента был заключен ряд соглашений и договоренностей в различных сферах. В их числе межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, а также соглашение между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением КНР о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов Беларуси и программы Китайской Народной Республики по управлению добросовестными предприятиями.





Меморандумы о взаимопонимании подписали Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Государственная администрация по регулированию рынка КНР в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии и аккредитации; а также Министерство здравоохранения Беларуси и Государственное управление по делам здравоохранения КНР. Заключен меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением КНР об укреплении партнерства для ускоренного совершения таможенных операций в отношении товаров в рамках трансъевразийских железнодорожных контейнерных перевозок.

Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Главным таможенным управлением КНР подписан протокол о ветеринарных и санитарных требованиях по поставкам в Китай кормовых молочных продуктов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает к координации действий стран — участниц инициативы «Пояс и путь», чтобы максимально содействовать расширению экономического сотрудничества и снятию существующих барьеров. Об этом он заявил в своем выступлении на II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».

«Инициатива «Пояс и путь» позволяет нам убедиться в мудрости наших предков, давно осознавших, что развитие отдельно взятой страны без взаимодействия с иными государствами практически невозможно. Современные технологии делают мир более компактным. Географическая удаленность уже не является такой преградой для выстраивания тесного партнерства, какой была во времена создания Шелкового пути», — сказал глава государства.

Он отметил, что с наступлением эры цифровизации, которая принесла новую скорость работы с информационными и денежными потоками, логично было бы ожидать существенного прогресса и в торговле. Однако на пути движения товаров все еще присутствуют искусственно созданные тарифные, нетарифные, технические, административные барьеры. «Если мы хотим расширить наше экономическое сотрудничество, придать мощный импульс развитию экономик, нам необходимо более результативно работать над устранением всех видов барьеров. Но делать это только на территории отдельно взятого государства — все равно что в большом городе на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку. Ты просто быстрее доедешь до следующей. Наша общая задача — координация действий стран на всем протяжении Пояса и Пути», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, как никто иной, заинтересована в существовании справедливой, равноправной и прозрачной системы международной торговли.





Он перечислил три вопроса, в которых, на взгляд белорусской стороны, ближайшее время надлежит добиться практического результата.

Во-первых‚ это формирование цифровых транспортных коридоров, прежде всего между Китаем и Европой. Применение современных спутниковых навигационных пломб позволяет убрать излишние таможенные и иные досмотры, сократить время движения контейнерных поездов почти на неделю. «В Беларуси уже успешно ведутся эксперименты по внедрению подобных пломб. Предлагаем соединить усилия уполномоченного руководством Китая оператора и национального белорусского оператора для совместной реализации данного проекта», — сказал глава государства.

Второе — упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок, что станет дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности.

В-третьих, активное укрепление взаимосвязи инфраструктур. «Нужны дальнейшая реконструкция приграничных станций, автомобильных и железных дорог, мостов, создание мультимодальных транспортных узлов. Взаимосвязанная инфраструктура — базовый элемент развития через сотрудничество», — уверен белорусский лидер.

«От нас зависит, следовать ли новым стандартам экономического сотрудничества, создавать ли новую большую семью или вернуться к устаревшим геополитическим маневрам. Сильный преодолеет преграду, мудрый — весь путь», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также пожелал участникам форума силы для преодоления всех преград, которые возникают в совместной работе по строительству «Пояса и пути», а также мудрости, чтобы успешно реализовать проекты этой глобальной инициативы на благо народов.

Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на открытии в Пекине II Форума международного сотрудничества «Пояс и путь».

Китайский лидер отметил важность совместной реализации инициативы «Пояс и путь», чтобы углублять практическое сотрудничество прежде всего в области взаимосвязанности, сообща противодействовать рискам и вызовам в целях достижения взаимной выгоды и совместного развития.

Уже запущен ряд совместных проектов, успешно реализуются договоренности, достигнутые в 2017 году на первом подобном форуме в Пекине. «На данный момент более 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках совместной реализации инициативы. Идет ее сопряжение с программами развития и сотрудничества ООН, АСЕАН, ЕС, ЕАЭС и других международных и региональных организаций, национальными стратегиями развития разных стран», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, открываются новые горизонты для экономического роста во всем мире, а новые возможности создают уникальную платформу для международной торговли и инвестиций, повышения благосостояния народов стран — участниц инициативы.

«Совместная реализация инициативы «Пояс и путь» соответствует историческому веянию экономической глобализации, идет в ногу с созвучными эпохе требованиями реформировать систему глобального управления, отвечать чаяниям нашего народа на лучшую жизнь. Ориентируясь на будущее, нам важно с прицелом на приоритетные направления вести аккуратную работу», — сказал китайский лидер.

Он считает важным многосторонний подход, продвигать сотрудничество вперед на основе консолидации, в полной мере раскрывать и задействовать возможности и преимущества каждой страны. «Если складывать по песчинке, получится целая башня», — подчеркнул Си Цзиньпин.

«Сотрудничество должно осуществляться исключительно прозрачно, надо совместными усилиями бороться с коррупцией. В этой связи мы инициируем пекинскую инициативу о создании честного Шелкового пути. И готовы вместе со всеми сторонами построить чистый и честный Шелковый путь», — заверил китайский лидер.

Си Цзиньпин в своем выступлении в том числе акцентировал внимание на важности искоренения бедности, повышения занятости, использования зеленых технологий, развития инфраструктуры и процессов цифровизации, повышения устойчивости торговой и финансовой политики, содействия либерализации и упрощения торговли и инвестиций, противодействия протекционизму, поиска новых драйверов развития. Он также подробно остановился на потенциале взаимодействия сторон в рамках инициативы «Пояс и путь» в различных сферах.

«Нам следует сформировать глобальное взаимосвязанное партнерство во имя совместного развития и процветания. Уверен, что объединенные усилия и взаимная поддержка помогут преодолеть большое географическое расстояние. Мы без сомнения выйдем на светлый путь взаимной выгоды и всеобщего выигрыша», — уверен Председатель КНР.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Не только большие империи могут помогать нам с вами. Много хороших технологий есть и в средних, малых государствах. У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов. У меня лично есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там современные предприятия, которые будут примером для других», — сказал Александр Лукашенко.

Эти планы отражены в дорожной карте развития сотрудничества, которые ранее разработали страны. «Мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что выработаем дорожную карту — план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20%», — констатировал Президент.

Однако, отметил он, Беларусь и Узбекистан могут достичь гораздо больших результатов в торговле. «Выполняя дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот. Я помню свое обещание. У меня есть большой интерес в производствах, которые нужны Узбекистану», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, Беларусь намерена приложить максимум усилий для реализации намеченных планов.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев обратил внимание, что выполнение мероприятий дорожной карты находится на его личном контроле. «Мы договорились ваши мощные технологии перенести в Узбекистан и только-только начали сотрудничать во всех сферах, но результат уже виден», — заявил узбекистанский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, в сентябре 2018 года состоялся официальный визит главы белорусского государства в Узбекистан, по итогам которого подписано 19 международных документов по приоритетным направлениям сотрудничества, а позже утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между двумя странами. Минск и Ташкент конструктивно сотрудничают на международной арене, оказывают взаимную поддержку на выборах в органы системы ООН. Договорная база включает 60 соглашений. В 2018 году товарооборот достиг $157,4 млн. Сальдо торговли положительное в размере почти $70 млн.

Об этом Александр Лукашенко заявил в Пекине на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем.

«Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике (речь о хороших двусторонних отношениях на политическом уровне. — Прим. БЕЛТА). Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко в частности анонсировал свой визит в Сербию. В настоящее время ведется работа по его наполнению. «Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси», — отметил белорусский лидер.

«Хоть вдалеке от родины, Сербии и Беларуси, но нам удалось встретиться и обменяться мнениями по некоторым вопросам. Что касается политических вопросов, проблем у нас практически никаких нет. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на международную повестку. Что касается торгово-экономической составляющей наших отношений, в прошлом году у нас определенный спад товарооборота, но в этом уже по первому кварталу прирост. Но все равно это не те объемы товарооборота, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в ходе его предстоящего визита в Сербию будут подниматься инвестиционные вопросы, создание и развитие совместных предприятий. «У нас процесс идет. Мы развиваем совместное производство у вас на базе МАЗа и тракторного завода. У нас есть возможности по работе в сельхозмашиностроении, также по созданию совместных производств и многим другим направлениям», — уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко также коснулся темы военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что в этом плане нет каких-то закрытых или запрещенных тем: «Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет».

«Словом, по всем направлениям мы нащупываем вопросы, которые придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Я очень хочу, чтобы наша очередная встреча была значимой и вывела наше сотрудничество на более высокий уровень. Уверен, что мы с вами этого добьемся», — резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь Александр Вучич согласился, что между странами действительно хорошие политические отношения, но надо дополнительно поработать над увеличением объема товарооборота, чему в том числе способствует создание совместных предприятий. «Мы абсолютно открыты по этому поводу, ожидаем вас в Белграде», — сказал он.

«Все, что вы сказали по поводу военно-технического сотрудничества, — это очень важно для нас. Большое спасибо за все, что вы уже сделали», — добавил Президент Сербии.

Он также подчеркнул, что в Сербии всегда рады сотрудничеству с дружественной Беларусью и готовы предпринимать в этом направлении практические шаги.

Между Беларусью и Сербией поддерживается диалог на высшем и высоком уровнях. Президент Беларуси посещал Сербию четыре раза (в 1998, 1999, 2009, 2014 годах). Состоялись также четыре визита лидеров Сербии в Беларусь (в 1996, 2013, 2015, 2017 годах). В настоящее время между странами действует более 40 двусторонних соглашений. В 2009 году подписано межправительственное соглашение о свободной торговле. В 2018 году товарооборот между Беларусью и Сербией составил $148 млн.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Беларусью и ОАЭ.

Дипломатические отношения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами установлены 20 октября 1992 года. Посольство Беларуси в ОАЭ начало деятельность в декабре 1999 года. Посольство ОАЭ в Минске открыто в октябре 2008 года. Глава белорусского государства неоднократно совершал визиты в эту страну.

По итогам 2018 года объем белорусско-эмиратской торговли составил $72,3 млн, экспорт — $58 млн, импорт — $14,3 млн. За 2018 год прямые иностранные инвестиции на чистой основе из ОАЭ составили $44 млн (234% к 2017 году). Инвестором из ОАЭ реализуется проект по строительству гостиничного комплекса в Минске в границах улиц М.Богдановича — Я.Купалы — реки Свислочь с заявленным объемом инвестиций $247,6 млн.