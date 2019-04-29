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В начале мая на некоторых улицах Слуцка будут отключать электричество

30.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Плановое отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередач 0,38 кВ.

2 мая с 8.30 до 13.00:

  • ул. К. Прокопчика, № 3−19, 26, 28,
  • 2-ой пер. Пролетарский, № 1−21.

4 мая, 10 мая и 11 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:

  • ул. Обуховича, № 21−52,
  • ул. Добросельская, № 33−49,
  • пр-д Новосёлов, № 1−12,
  • пр-д Любанский, № 1−7,
  • пр-д Обуховича, № 1−11.


Слуцкий ГРЭС

 
 
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Плановое отключение электроэнергии 2, 4, 10 и 11 мая связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередач 0,38 кВ. Список улиц.
 
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