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В начале мая на некоторых улицах Слуцка будут отключать электричество
30.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Плановое отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередач 0,38 кВ.
2 мая с 8.30 до 13.00:
4 мая, 10 мая и 11 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:
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Плановое отключение электроэнергии 2, 4, 10 и 11 мая связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередач 0,38 кВ. Список улиц.
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