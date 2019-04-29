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12 команд поборются за гран-при на районном конкурсе «Весенний вальс»
30.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В эту субботу одиннадцать школ Слуцка и кадетское училище примут участие в районном смотре-конкурсе хореографического мастерства «Весенний вальс». Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком центре детского творчества.
Если ранее победители прошлого года выступали вне конкурса, в нынешнем году регламент изменился. Так, в 2018 году победителем стала средняя школа №11, и сегодня учреждение образования будет на равных бороться с другими участниками за гран-при и три призовых места.
Главный приз конкурса «Весенний вальс» - символичная переходящая статуэтка, которую обладатель гран-при прошлого года в начале мероприятия должен передать организаторам.
— Битва обещает быть жаркой. Ожидаем от школ ярких и интересных номеров, — добавили в ЦТД.
Мероприятие начнётся 4 мая в 14:00. Вход бесплатный.
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В эту субботу одиннадцать школ Слуцка и кадетское училище примут участие в районном смотре-конкурсе хореографического мастерства «Весенний вальс».
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