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12 команд поборются за гран-при на районном конкурсе «Весенний вальс»

30.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

12 команд поборются за гран-при на районном конкурсе «Весенний вальс»

В эту субботу одиннадцать школ Слуцка и кадетское училище примут участие в районном смотре-конкурсе хореографического мастерства «Весенний вальс». Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком центре детского творчества.

Если ранее победители прошлого года выступали вне конкурса, в нынешнем году регламент изменился. Так, в 2018 году победителем стала средняя школа №11, и сегодня учреждение образования будет на равных бороться с другими участниками за гран-при и три призовых места.

Главный приз конкурса «Весенний вальс» - символичная переходящая статуэтка, которую обладатель гран-при прошлого года в начале мероприятия должен передать организаторам.

— Битва обещает быть жаркой. Ожидаем от школ ярких и интересных номеров, — добавили в ЦТД.

Мероприятие начнётся 4 мая в 14:00. Вход бесплатный.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В эту субботу одиннадцать школ Слуцка и кадетское училище примут участие в районном смотре-конкурсе хореографического мастерства «Весенний вальс».
 
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