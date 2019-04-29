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Афиша мероприятий с 1 по 5 мая

30.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Афиша мероприятий с 1 по 5 мая

1 МАЯ
❤Праздник «День песни и труда» состоится в 11:00 на пл. 17 Сентября в г.п. Кореличи, (6+);
❤в 11:00 пройдёт информационный час «Праздник мира и труда» в ОКиД «Турецкий ДК», (55+);
❤в секторе «Малюшичский СДК» в 11:00 пройдёт викторина «Мир трудится в мае», (10+);
❤викторина «Праздник весны и труда» состоится в 11:30 в секторе «Райцевский СК», (6+);
❤в 14:00 состоится круглый стол «Письмо моей семье» в секторе «Оюцевичский СК», (10+);
❤в секторе «Барановичский СК» в 16:00 пройдёт праздник «Пасхальная радость», (6+);
❤познавательная программа «Мой цветущий май» состоится в 16:00 в ОКиД «Лукский ДК», (50+);
❤в 17:00 в ОКиД «Мирский ГДК» состоится мероприятие «1 мая – Праздник труда», (6+);
❤в ОКиД «Жуховичский ДК» в 18:00 состоится праздничный концерт «Мир трудится в мае», (6+);
❤концертная программа «С праздником песни и труда» пройдёт 1 мая в 18:00 в ОКиД «Циринский ДК», (6+).

2 МАЯ
❤В 12:00 состоится информационно-познавательная программа «Правда и ложь об алкоголе» в секторе «Оюцевичский СК», (14+);
❤в ОКиД «Жуховичский ДК» в 16:00 пройдёт час «Мир без наркотиков или профилактика асоциальных явлений среди молодёжи и подростков», (12+);
❤познавательная программа «Мой флаг, мой герб» пройдёт в 16:00 в секторе «Малюшичский СДК», (10+).

3 МАЯ
❤В 10:00 состоится конкурс плакатов и рисунков «Всё в твоих руках» в ОКиД «Красненский ДК», (6+);
❤в секторе «Ворончанский СК» в 17:00 состоится конкурсная программа «Между нами, девочками», (12+).

4 МАЯ
❤Экологическая дорожка «Как всё взаимосвязано в природе» (в рамках заседания любительского объединения «Вясёлка») пройдёт в 12:00 в парке агр. Б. Жуховичи, (8+);
❤в 12:00 состоится митинг-реквием «Во имя жизни на земле» в агр. Цирин, (6+);
❤в ОКиД «Красненский ДК» пройдёт акция «Спасибо, не курю», (18+);
❤конкурсная программа «Вместе против СПИДа» состоится в 16:00 в секторе «Оюцевичский СК», (14+);
❤в 17:00 состоится заседание «Дом вести – не руками трясти» в ОКиД «Циринский ДК», (10+);
❤в секторе «Ворончанский СК» в 18:00 пройдёт информационная программа «Это касается всех!», (12+).

5 МАЯ
❤ В 16:00 в секторе «Малюшичский СДК» состоится информационный час «Остановись и подумай» (ко Дню памяти жертв, умерших от СПИДа), (12+);
❤ в ОКиД «Лукский ДК» пройдёт концерт «От сердца к сердцу», (50+);
❤ танцевальная программа «На улице май – на природе гуляй» состоится в 18:00 в секторе «Ворончанский СК», (6+).
Праздник «Пасхальная радость»

1 мая в 16:00, агр. Барановичи
Гуляние пройдёт 1 мая на праздничной сцене около Барановичского СК, где гости праздника увидят театрализованное представление «Велікодныя віншаванні», любители активного отдыха примут участие в конкурсах «Біткі» и «Качанне яек». На празднике будет работать выставка-продажа работ мастеров народного творчества, выступят творческие коллективы.
Вход свободный!
Тел. 7-49-87

 
 
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1 МАЯ ❤Праздник «День песни и труда» состоится в 11:00 на пл. 17 Сентября в г.п. Кореличи, (6+); ❤в 11:00
 
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