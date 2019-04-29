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Пока без осадков и с ночными заморозками: погода в Беларуси на неделю

30.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Осадков пока не будет, температура воздуха днем будет подниматься до +18°С, но к выходным ожидается похолодание.

Пока без осадков и с ночными заморозками: погода в Беларуси на неделю

В ближайшие дни в Беларуси будет сухо, но прохладно, об этом свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Во вторник 30 апреля погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт», — рассказали синоптики.

Ожидается малооблачная погода без осадков, сильный ветер стихнет. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах +1..+7°С (по юго-западу республики +8..+9°С), но в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей ожидаются даже заморозки до 0..-2°С. Днем потеплеет до +12..+18°С.

В среду и четверг территория республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, осадков преимущественно не будет, только днем на юго-востоке Беларуси пройдут кратковременные дожди. В ночь на среду будет +1..+6°С (местами до 0..-2°С), а днем воздух прогреется до +11..+18°С.

В четверг 2 мая осадков тоже практически не будет, кратковременные дожди пройдут лишь местами на юго-востоке утром и днем. В ночные часы ожидается до +1..+7°С, возможны заморозки, днем в стране будет в среднем от +12 до +18°С.

По предварительным прогнозам, к выходным в Беларуси еще немного похолодает: температура воздуха не поднимется выше +12..+13°С.

Источник: Sputnik.by

 
 
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Осадков пока не будет, температура воздуха днем будет подниматься до +18°С, но к выходным ожидается похолодание. В ближайшие дни в
 
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