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«Kids Athletics»: команда Каменюкской СШ лучше всех
30.04.2019 13:49 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
27 апреля в спорткомплексе Каменца прошли районные соревнования по программе Международной федерации лёгкой атлетики «Kids Athletics».
Победительницей стала команда Каменюкской СШ. На втором месте – команда СШ №2 г.Каменец, третьем – Беловежской СШ.
Все спортсмены соревнований отмечены дипломами участников.
Что это за программа, и кто составил серьезную конкуренцию победителям – в субботнем номере «НК».
Сергей ОЛЕЩЕНЯ.
Фото автора.
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27 апреля в спорткомплексе Каменца прошли районные соревнования по программе Международной федерации лёгкой атлетики «Kids Athletics». Победительницей стала команда......
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