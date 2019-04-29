Свой «Деревенский рай» создали в белорусской глубинке переселенцы из украинского Донецка

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ухоженный двор с баней, водоемом и детской площадкой, дом с уютной верандой, нежная зелень травы под апрельским солнцем, заливистое пение птиц… Настоящий деревенский рай. Супруги Борис и Руслана Годуновы создали его за неполных пять лет, когда, убегая от войны на востоке Украины, купили старый дом в Маковище и зарегистрировали агроусадьбу. Название для нее пришло само собой – «Деревенский рай», разумеется.

И Борис Александрович, и его супруга родом из Донецка. Слыли людьми успешными и небедными. Руслана работала заведующей кафе, Борис, который благодаря шахтерскому стажу ушел на пенсию в 45 лет, занимался бизнесом. Квартира в центре Донецка, дача в элитном поселке рядом с водохранилищем, зарплата, позволяющая путешествовать по миру…

Все это было – спокойная, благополучная, налаженная жизнь. И все перечеркнула война.

Первое появление блокпостов на условной границе между ДНР и Украиной мирное население восприняло с иронией. К лету, когда с обеих сторон начали стрелять, стало не до шуток. Дальше – хуже. Участились артобстрелы и бомбежки. Их квартира была в центре города, туда снаряды редко долетали. Город то немаленький был – миллионник! Зато окраинам доставалось на полную катушку. Но и в центре, когда начинались обстрелы, приходилось прятаться в подвалах. Вечером наступал комендантский час. Около половины населения разъехалось – кто на запад, кто на восток.





В октябре 2014-го они твердо решили: пора уезжать и им. Но куда? В Россию не хотели оба. Латвию, где живут родст­венники Русланы, тоже отмели из-за языкового барьера. А вот Беларусь приглянулась. «Мы много путешествовали раньше. Заезжали в Беларусь и удивлялись: ну чем не Европа? – рассказывает Борис Александрович. – Дороги классные, особенно в сравнении с Украиной, зимой чистятся. Очень чистая и спокойная страна». С этого времени они целенаправленно начали искать себе жилье в Беларуси. Объездили Гродненскую область, потом – запад Брестской. Останавливались в агроусадьбах, разговаривали с хозяевами и все больше убеждались, что хотят жить именно здесь. А однажды по дороге из Каменюк увидели указатель на Маковище. Предложили друг другу: заедем? «Это нас судьба сюда привела, – смеется мой собеседник. – Мы как увидели эту деревню, сразу поняли: это наше. Проехали из конца в конец, спросили у местной бабушки, не продается ли здесь какой дом, она и показала вот этот». Дом 1922 года постройки уже 7 лет как пустовал после смерти хозяйки, и наследники согласились его продать. Так Борис с Русланой обзавелись недвижимостью и уехали в Донецк – паковать вещи. Планировали перебраться на новое место жительства весной, чтобы сразу начать в доме ремонт. Но в феврале обстрелы города возобновились с новой силой, и они не стали откладывать переезд. Продали квартиру с мебелью и дачу «за копейки» (цены на недвижимость в Донецке упали в несколько раз) и уехали в белорусскую деревню.

«Это был экстрим, – смеется Руслана и показывает фотографии дома, в котором они поселились в феврале 2015 года. – В доме ни воды, ни туалета. Воду у соседей в колодце брали. За счастье было в миске помыться. Зато печки хорошие, настоящий мастер складывал». Ей до сих пор не верится, что они смогли со всем этим справиться. Но справились же! Как только потеплело, начали очищать двор от поросли, пробили скважину, благоуст­роили дом, а потом и другой рядом поставили. Занялись агротуризмом и принимают гостей из разных стран. «Здесь тишина и покой. Когда кто-то из соседей начинает жаловаться на жизнь, я отвечаю: вам просто не с чем сравнить. Вы даже не представляете, в какой благодати живете», – говорит Руслана.





Ее муж тоже не перестает восхищаться тем, какой в Беларуси порядок. И, говорит, дело не только в хороших дорогах, ухоженных полях («на Украине на полях бурьян по пояс, все заброшено, а ведь земли там богатейшие, не в пример здешним») и работающих со времен СССР предприятиях. «Здесь совсем другое отношение к людям. Можешь обратиться к любому чиновнику по какому-то вопросу, письменно ли, по телефону или лично, – и тебя обязательно выслушают и ответят», – удивляется Борис Александрович. Рассказывает, что на родине ни одного вопроса нельзя было решить, если не дашь чиновнику «на лапу». Да что чиновники: как-то, еще до войны, племянника «скрутил» аппендицит с перитонитом. До приемного покоя больницы его привезли – а дальше дело застопорилось. Вопрос ребром: кто заплатит? Пока Борис и Руслана не примчались с дачи и не сунули врачу в карман сколько надо, больного даже не собирались везти в операционную.

За четыре с лишним года жизни в Беларуси Годуновы успели освоиться, присмотреться и даже немного понять менталитет белорусов. «На Украине, когда произошел развал СССР, люди оказались брошенными на произвол судьбы. Выживали, как могли. Кто пошустрее и не пил, начал крутиться. Поэтому и привыкли рассчитывать только на свои силы. В Беларуси же решение многих социальных проблем граждан государство взяло на себя. Это здорово. Но люди к этому привыкли – и требуют, даже когда можно решить вопрос самому. Считают, что им должны – и все тут», – продолжает удивляться Борис.

Он далек от того, чтобы идеализировать жизнь в Беларуси. Видит и рост цен, и проблему пьянства на селе. Но когда кто-заводит разговор о том, что не так в стране, неизменно отвечает: а вы поживите полгодика в Украине.

О том, чтобы вернуться самим, даже не помышляют. «Деревенский рай» – это уже для них навсегда.

Елена ТРИБУЛЕВА

tribuleva@tut.by