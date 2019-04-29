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Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

30.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Областная экологическая акция посвящена Году малой родины и 75-летию Гродненской области продолжается в Сморгони

Сегодня, 30 апреля, в рамках акции «Малым рекам – большая забота» члены ОО «БРСМ» Института пограничной службы и представители районного комитета этой организации очистили береговую линию реки Оксна. Участок от улицы Я. Колоса до  городского парка заметно преобразился. На прибрежной территории и в воде военнослужащие собрали несколько мешков мусора. Помощь активистам оказало РУП «ЖКХ», которое предоставило инвентарь, мешки и транспорт.

Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны


Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

Активисты БРСМ привели в порядок прибрежную зону реки Оксны

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Областная экологическая акция посвящена Году малой родины и 75-летию Гродненской области продолжается в Сморгони
 
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