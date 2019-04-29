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В Пинске пройдет легкоатлетический забег ко Дню защиты детей
30.04.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Открытый легкоатлетический пробег «Забег над Пиной», приуроченный ко Всемирному дню ребёнка, состоится 25 мая.
Жителей Пинска и района, а также гостей города приглашают принять участие в массовом забеге.
Бегунов ждет уникальный маршрут: стартуя у стен Иезуитского коллегиума, вы пробежитесь по самому сердцу исторического Пинска, любуясь великолепием церквей и дворцов, насладитесь пейзажами Пины-реки. На финише пройдет конкурсно-развлекательная программа с вручением подарков от спонсоров.
Для любителей здорового и активного образа жизни разных возрастов предусмотрены разные дистанции:
Участие в мероприятии бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию
На данный момент о готовности участвовать в забеге заявили около 70 любителей здорового образа жизни из Гродно, Минска, Жодино, Пинска и агрогородка Плещицы Пинского района.
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Открытый легкоатлетический пробег «Забег над Пиной», приуроченный ко Всемирному дню ребёнка, состоится 25 мая. Жителей Пинска и района, а также гостей...
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