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В Пинске пройдет легкоатлетический забег ко Дню защиты детей

30.04.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Открытый легкоатлетический пробег «Забег над Пиной», приуроченный ко Всемирному дню ребёнка, состоится 25 мая. 

  Жителей Пинска и района, а также гостей города приглашают принять участие в массовом забеге.

  Бегунов ждет уникальный маршрут: стартуя у стен Иезуитского коллегиума, вы пробежитесь по самому сердцу исторического Пинска, любуясь великолепием церквей и дворцов, насладитесь пейзажами Пины-реки. На финише пройдет конкурсно-развлекательная программа с вручением подарков от спонсоров.



  Для любителей здорового и активного образа жизни разных возрастов предусмотрены разные дистанции:

  • 4 километра — для участников от 12 лет и старше;
  • 10 километров — для участников от 16 лет и старше;
  • 100 метров — для детей 2013-2017 годов рождения;
  • 400 метров — для детей 2008-2012 годов рождения.

  Участие в мероприятии бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию здесь.

  На данный момент о готовности участвовать в забеге заявили около 70 любителей здорового образа жизни из Гродно, Минска, Жодино, Пинска и агрогородка Плещицы Пинского района.

  Полесская правда

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Открытый легкоатлетический пробег «Забег над Пиной», приуроченный ко Всемирному дню ребёнка, состоится 25 мая.    Жителей Пинска и района, а также гостей...
 
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