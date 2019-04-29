В Пинске пройдет легкоатлетический забег ко Дню защиты детей

Источник материала: Пинский Вестник

Открытый легкоатлетический пробег «Забег над Пиной», приуроченный ко Всемирному дню ребёнка, состоится 25 мая.

Жителей Пинска и района, а также гостей города приглашают принять участие в массовом забеге.

Бегунов ждет уникальный маршрут: стартуя у стен Иезуитского коллегиума, вы пробежитесь по самому сердцу исторического Пинска, любуясь великолепием церквей и дворцов, насладитесь пейзажами Пины-реки. На финише пройдет конкурсно-развлекательная программа с вручением подарков от спонсоров.







Для любителей здорового и активного образа жизни разных возрастов предусмотрены разные дистанции:



4 километра — для участников от 12 лет и старше;



10 километров — для участников от 16 лет и старше;



100 метров — для детей 2013-2017 годов рождения;



400 метров — для детей 2008-2012 годов рождения.



Участие в мероприятии бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию здесь .

На данный момент о готовности участвовать в забеге заявили около 70 любителей здорового образа жизни из Гродно, Минска, Жодино, Пинска и агрогородка Плещицы Пинского района.

Полесская правда