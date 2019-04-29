В Минске заложена аллея, посвященная проведению II Европейских игр

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

На территории Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) заложена памятная аллея, посвященная проведению в Минске II Европейских игр и 50-летию Центрального района столицы.

Участие в закладке аллеи приняли министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша, ректор БГУФК Сергей Репкин, студенты этого вуза, а также будущие волонтеры Игр и их талисман ­– лисенок Лесик.

На новой памятной аллее преимущественно высажены молодые липы и ясени, а также низкорослые хвойные породы – всего около ста деревьев и кустарников. Прогуляться по ней смогут многие участники, а также гости предстоящего мультиспортивного форума. Аллея фактически находится по пути к легкоатлетическому манежу университета, где также функционирует Международный экипировочный и аккредитационный центр (UDAC).

– Белорусский государственный университет физической культуры очень ценит историю и традиции. Приятно отметить, что Дирекция II Европейских игр и администрация Центрального района откликнулись на инициативу по размещению аллеи, которая оставит память о крупнейшем спортивном событии в истории Беларуси, на территории университета. Думаю, это важно для города, для Игр и для студентов, которые обучаются в стенах нашего учебного заведения. Символично, что они не только получат здесь образование, но и смогут вырастить дерево, что, как известно, важно для становления личности, – отметил ректор БГУФК Сергей Репкин.

– Посадка аллеи – одно из целого спектра мероприятий, проводимых вокруг II Европейских игр. Их главная цель – обустройство комфортной, благоприятной городской среды, прежде всего, для минчан. Сейчас мы очень много говорим о спортивных мероприятиях, оставляя несколько в стороне тот факт, что Игры – это еще и большое наследие для нашего города и страны. Под ним следует понимать озеленение, повышение качества улично-дорожной сети, создание безбарьерной среды, где это возможно. Минск и так является одним из самых зеленых и благоустроенных городов на просторах Европы, но после спортивного форума он станет еще краше, – особо подчеркнул директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Возле высаженных деревьев установлены именные таблички. Заботы по уходу за насаждениями возьмут на себя студенты университета. Каждая учебная группа на протяжении нескольких лет будет следить за поливом своего дерева, проводить подкормку и обрезку сухих веток. После завершения обучения, выпускники передадут традицию первокурсникам БГУФК.

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